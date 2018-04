Pub

Os minhotos estiveram muito perto de se isolarem no terceiro lugar do campeonato mas, afinal, conseguiu apenas igualar no último lugar do pódio o Sporting, que neste domingo pode distanciar-se da equipa de Abel Ferreira

O aflito Feirense acabou este sábado com a série vitoriosa do Sporting de Braga, que perseguia o oitavo triunfo consecutivo na I Liga de futebol, com um empate a dois, graças a um tento do mexicano Briseño nos descontos.

Paulinho adiantou os bracarenses com um cabeceamento eficaz (30 minutos), mas, já na segunda parte, o Feirense chegaria à igualdade na segunda parte, com um grande 'tiro' de Luís Machado (61).

Na parte final, Dyego Sousa saltou do banco para dar a volta ao marcador, aos 82 minutos, mas, num último fôlego, o Feirense foi capaz de restabelecer a igualdade, aos 90+2 minutos, num cabeceamento eficaz de Briseño.

O Sporting de Braga foi acutilante nos minutos iniciais e Ricardo Horta teve a oportunidade de inaugurar o marcador bem cedo, quando surgiu ao segundo poste para cabecear à barra da baliza de Caio Secco, aos três minutos.

A resposta do Feirense não tardou e, em dois lances de contra-ataque, Luís Machado foi mais rápido do que a defesa bracarense, mas rematou muito por cima da baliza de Matheus, aos nove e 16 minutos.

A partir desse momento o Sporting de Braga tomou conta do jogo, com o Feirense a sentir dificuldades para sair do seu meio campo. Aos 21 minutos, o poste, e depois Caio Secco, evitaram o golo do Sporting de Braga após remate de Ricardo Horta.

O golo da equipa de Abel Ferreira acabou por surgir após uma distração da defesa do Feirense, que colocou em jogo Paulinho, que, à entrada da pequena área, cabeceou para dar vantagem ao Sporting de Braga (30 minutos).

Ainda antes do intervalo, Esgaio aproveitou nova desatenção da defesa 'fogaceira', aos 38 minutos, acabando por cabecear ao lado da baliza.

Na segunda parte, o Sporting de Braga teve nova entrada forte no jogo e quase ampliava a vantagem por Wilson Eduardo, que surgiu isolado na área perante Caio Secco, rematando ao lado (49 minutos).

A equipa de Abel Ferreira revelou-se perdulária, quando, uma dezena de minutos depois, Paulinho, também isolado, rematou ao poste.

Quem aproveitou foi o Feirense e também na sequência de uma desatenção defensiva. Luís Machado roubou a bola a Jefferson e à entrada da área desferiu um remate potente sem hipóteses de defesa para Matheus, igualando a partida aos 61 minutos.

O Feirense galvanizou-se com o empate e esteve perto de dar a volta ao resultado, aos 68 minutos, numa jogada de contra-ataque, quando Hugo Seco rematou ao poste e depois, na recarga, Matheus evitou o golo de Luís Machado.

Perto do fim, aos 82 minutos, o Sporting de Braga, depois de vários lances de insistência, acabou por bater a defesa do Feirense e Dyego Sousa, que entrou para o lugar de Wilson Eduardo, voltou a dar vantagem à equipa de Abel Ferreira com um cabeceamento eficaz, ao segundo poste.

Contudo, o Feirense chegaria ao empate, numa altura em que estava balanceado no ataque. Na sequência de um canto, Briseño restabeleceu a igualdade já em período de compensação.