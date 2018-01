Pub

O conjunto secundário azul e branco recebeu e venceu este sábado o rival por 3-1, na 19.ª jornada da II Liga, e confirmou o primeiro lugar, agora com mais quatro pontos do que o segundo, o Académico de Viseu

Os portistas somam 37 pontos, ao passo que os viseenses, que empataram fora com o Santa Clara (0-0), levam 33. O Benfica segue no 10.º posto, a 12 pontos dos 'azuis e brancos'.

André Pereira (18 minutos), Diogo Dalot (35) e Galeno (859, este de grande penalidade, fizeram os golos dos dragões, antes de os encarnados reduzirem já nos descontos, por Nuno Santos.

Pelo meio, registaram-se as expulsões de Ferro (30), do Benfica, e de Diogo Dalot (77), do FC Porto, e um penálti falhado pelos visitantes, por Heriberto, com o resultado em 2-0.

O FC Porto foi mais forte do que o seu rival graças à intensidade do seu futebol, mormente nas transições defesa-ataque, e a uma agressividade defensiva com que o Benfica se deu mal.

André Pereira podia ter marcado logo aos 04 minutos, mas aos 18 redimiu-se e, de cabeça, introduziu mesmo a boa bola na baliza encarnada.

O 2-0 surgiu de uma boa movimentação atacante pela direita, finalizada por Dalot, com um remate indefensável para o guarda-redes Zlobin, a unidade mais em foco entre os visitantes.

O melhor que o Benfica conseguiu neste período foi um remate de João Félix que Diogo Costa defendeu para o poste, e tudo ficou ainda mais difícil para o Benfica com a expulsão de Ferro.

Macio e frágil a nível defensivo, o Benfica teve em Zlobin a sua melhor unidade, graças a algumas defesas que impediram que o FC Porto construísse uma vantagem ainda maior.

Na segunda parte, o Benfica subiu de rendimento e isso permitiu-lhe equilibrar o jogo com os portistas que ainda assim desperdiçaram outras boas oportunidades de golo, nomeadamente por Galeno (52) André Pereira (77).

Aos 78 minutos, os visitantes tiveram a sua grande ocasião para dar a volta a um jogo que até aí tinha sido dominado pelo FC Porto: o árbitro assinalou penálti contra o FC Porto e expulsou Diogo Dalot, deixando as duas equipas novamente em igualdade numérica.

Diogo Costa, porém, defendeu a grande penalidade que Heriberto tentou converter com um remate fraco e denunciado.

Depois disso, Galeno aproveitou para fazer o 3-0, na transformação de uma grande penalidade fortemente contestada pelo Benfica e pelo seu treinador, Hélder Cristóvão, que foi mesmo expulso porque sugeriu, com mão direita, que a sua equipa havia sido roubada.

Nuno Santos reduziu para 3-1 nos descontos e, de algum modo, suavizou assim os números da derrota benfiquista, mas não a superioridade evidenciada pelo FC Porto B durante quase todo o jogo.

Jogo no Estádio Jorge Sampaio, em Vila Nova de Gaia.

FC Porto B -- Benfica B, 3-1.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, André Pereira, 18 minutos

2-0, Diogo Dalot, 35

3-0, Galeno, 85 (grande penalidade)

3-1, Nuno Santos, 90+2

Equipas:

- FC Porto B: Diogo Costa, Jorge, Diogo Leite, Rui Moreira, Musa Yahaya, Diogo Dalot, Bruno Costa (Diogo Queirós, 86), Fede Varela, Luizão (Rui Pires, 67), Galeno e André Pereira (Santiago Irala, 90+2).

(Suplentes: M' Baye, Buidi, Rui Pires, Santiago Irala, Diogo Queirós, Chikhaoui e Madi).

Treinador: António Folha.

- Benfica B: Ivan Zlobin, Alex Pinto, Vitaly Lystcov, Ferro, Pedro Amaral, Florentino Luís, Martin Chrien (Alan Júnior, 80), Heriberto, João Félix (Jota, 59), Gedson e Zé Gomes (Nuno Santos, 68).

(Suplentes: Fábio Duarte, Willock, Alan Júnior, Jota, Nuno Santos, Hélder Baldé e Simón Ramirez).

Treinador: Hélder Cristóvão.

Árbitro: Luís Godinho (Évora).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Diogo Dalot (38 de 77), Bruno Costa (58), Gedson (70), Galeno (85) e Irala (90+2). Cartão vermelho direto para Ferro (30) e por acumulação de amarelos para Diogo Dalot (77).

Assistência: 1.430 espetadores.