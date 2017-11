Pub

O clube algarvio, do Campeonato de Portugal, voltou a surpreender uma equipa de escalão superior na Taça de Portugal, ao vencer o Leixões, da II Liga, por 2-1, dando a volta ao jogo da quarta ronda da prova

Depois de, na ronda anterior, ter eliminado, também no Estádio de São Luís, o primodivisionário Estoril-Praia (1-0), o líder da Série E do terceiro escalão nacional bateu, desta vez, o quarto classificado da II Liga.

Os golos de Leo (37 minutos) e Irobiso (57), ambos após cruzamentos de Luís Zambujo, deram a vitória ao Farense, respondendo ao tento inicial de Jaime (28).

Os primeiros minutos foram equilibrados, com o Farense a mostrar que a diferença de escalões não se expressava em campo, tentando impor o seu futebol no meio-campo contrário sempre com boa resposta dos forasteiros.

Num relvado em mau estado, que prejudicava as intenções ofensivas das duas equipas, o jogo prosseguiu sem oportunidades claras até quase à meia hora, embora o Farense somasse algumas ameaças sem grande perigo para a baliza da equipa de Matosinhos.

O Leixões acabou por inaugurar o marcador na primeira vez em que chegou com perigo à baliza de Hugo Marques, com golo do central Jaime, numa incursão ofensiva em que respondeu de cabeça a um livre de Bruno Lamas (28).

Os algarvios não 'acusaram' o golo do adversário e responderam com o empate antes do intervalo, aos 38, após boa jogada coletiva e um cruzamento de Luís Zambujo, na direita, que Léo, ao segundo poste, definiu com um remate de primeira.

A equipa de Faro voltou a surgir melhor após a pausa e confirmou a reviravolta no marcador aos 57, num cabeceamento do avançado Irobiso, após novo cruzamento de Luís Zambujo, desta vez da esquerda.

Em vantagem no marcador, o Farense recuou as suas linhas e deu a bola ao Leixões, estratégia que surtiu efeito, uma vez que o conjunto orientado por João Henriques nunca soube desfazer a 'muralha' algarvia nos minutos finais.

À exceção de um cabeceamento do central Jaime, ao lado, 'em cima' dos 90, o Leixões não criou perigo, perante um Farense sempre tranquilo a defender o resultado.

Jogo no Estádio de São Luís, em Faro.

Farense - Leixões, 2-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Jaime, 28 minutos.

1-1, Leo, 37.

2-1, Irobiso, 57.

Equipas:

- Farense: Hugo Marques, Filipe Godinho, Bruno Bernardo, Pedro Kadri, Jorge Ribeiro, Fabrício, Neca, Luís Zambujo (André Ceitil, 76), Léo (André Vieira, 90+1), Jorginho (Tavinho, 67) e Irobiso.

(Suplentes: Miguel Carvalho, André Ceitil, André Vieira, Tavinho, Serge Brou, Cássio e Alvarinho).

Treinador: Rui Duarte.

- Leixões: André Ferreira, Jorge Silva, Wei Huang (Matheus, 48), Jaime, João Lucas, Stephen Eustáquio, Luís Silva, Belima (Breitner, 62), Bruno Lamas, Evandro Brandão (Okitokandjo, 80) e Kukula.

(Suplentes: Nuno Pereira, Matheus, Amine, Breitner, Bruno China, Derick e Okitokandjo).

Treinador: João Henriques.

Árbitros: Fábio Veríssimo (AF Leiria).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Neca (72).

Assistência: Cerca de 2.000 espetadores.