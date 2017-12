Pub

Homens da Feira levam quatro jogos seguidos sempre a perder, formação de Lito Vidigal aproveitou embalagem do empate com o FC Porto e ganhou com um golo muito duvidoso de um estreante

O Desportivo das Aves venceu este domingo o Feirense por 1-0, em jogo da 13.ª jornada da I Liga, disputado no Estádio Marcolino de Castro, graças a um golo do suplente Falcone, já em período de descontos.



Num jogo em que ambas as equipas desperdiçaram inúmeras oportunidades de golo, o Desportivo das Aves acabou por aproveitar a vantagem numérica após a expulsão de Luís Machado, aos 69 minutos, mas o golo da vitória surgiu apenas aos 90+1, por intermédio de Falcone, em posição duvidosa.

O árbitro validou o golo, o videoárbitro não mudou a decisão e o Aves somou o segundo triunfo fora e saltou para o 12.º lugar, com 13 pontos, agora mais dois do que o Feirense, que caiu para o 15.º posto.

O Desportivo das Aves poderia ter inaugurado o marcador logo no primeiro minuto, quando Salvador Agra surgiu isolado na cara de Caio, mas cabeceou ao lado da baliza do Feirense.

Apesar do ímpeto inicial da equipa de Lito Vidigal, o Feirense respondeu pouco depois, por intermédio de Etebo, que, num rápido contra-ataque, serviu Luís Machado na pequena área, com a bola a sair muito perto do poste, aos seis minutos.

O Desportivo das Aves acabou por ser mais clarividente nas suas ações ofensivas, com o Feirense a sentir dificuldades em ganhar o meio-campo. Diego Galo esteve mesmo perto do golo, aos 29 minutos, num cabeceamento oportuno, mas o guarda-redes Caio evitou o pior para o Feirense com uma grande defesa.

O jogo tornou-se quezilento e o Feirense quase aproveitava uma confusão na área para se colocar em vantagem. Contudo, Etebo rematou por cima da baliza de Quim, aos 35 minutos.

O Desportivo das Aves teve uma entrada forte na segunda parte, mas a defesa do Feirense mostrou-se mais atenta e soube controlar o ímpeto dos pupilos de Lito Vidigal nos minutos iniciais.

O Feirense equilibrou o jogo e, em apenas dois minutos, dispôs de duas boas oportunidades para marcar, primeiro num remate acrobático de Luís Machado (60 minutos) e depois por intermédio de Etebo que viu o seu remate ser desviado pela defesa. Em ambas as situações, foi o guarda-redes Quim que evitou o golo do Feirense com defesas de recurso.

Num momento em que o Feirense estava em fase ascendente, a equipa de Nuno Manta Santos acabou por sofrer um revés na sua estratégia, quando Luís Machado sofreu ordem de expulsão aos 69 minutos, após entrada perigosa sobre Nildo Petrolina.

Apesar de jogar em inferioridade numérica, o Feirense quase desfez a igualdade quando Etebo surgiu isolado à entrada da pequena área após passe de Tiago Silva, mas a bola saiu por cima da baliza de Quim (76 minutos).

O Desportivo das Aves respondeu pouco depois, por intermédio de Amilton, que por duas vezes teve a oportunidade para colocar a sua equipa em vantagem, num rápido contra-ataque (80) e num cabeceamento que encontrou a oposição de Caio (85).

Ainda antes do final da partida, aos 88 minutos, João Silva teve nos pés o golo do Feirense, mas rematou fraco contra o guarda-redes Quim, quando não tinha oposição.

Já em período de compensação, o Desportivo das Aves chegaria à vitória num lance de contra-ataque, com Falcone a rematar com eficácia após um passe de Amilton (90+1 minutos).