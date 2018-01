Pub

Desportivo de Chaves e Desportivo das Aves empataram hoje 1-1, jogo da 17.ª jornada da I Liga de futebol em que os transmontanos somaram o sétimo jogo sem derrotas e os minhotos quebraram ciclo de três derrotas consecutivas.

Numa manhã muito fria em Chaves, foram os comandados de Lito Vidigal a inaugurar o marcador por Derley, em cima do intervalo (45), mas a equipa da casa estabeleceu o empate por William (79).

Com este resultado, o Desportivo de Chaves sobe ao sétimo lugar com 23 pontos, enquanto o Desportivo das Aves sobe a 14.º com 14.

A equipa da casa entrou pressionante na partida e, aos quatro minutos, Matheus Pereira rematou de fora da área, mas a bola sofreu um desvio em Paulinho.

Logo depois, Djavan ganhou posição e serviu Bressan, que, na zona central, atirou por cima.

Os `transmontanos´ iam tendo mais posse de bola, enquanto o Aves estava mais passivo e remetido à sua defensiva, mas Derley, aos 13 minutos, testou a atenção de António Filipe com um remate de esquerda.

Na marcação de um livre, aos 22 minutos, Matheus Pereira obrigou Quim a desviar para canto e, pouco depois, o guardião voltou a ser colocado à prova pelo avançado, que apareceu isolado na área, depois de uma falha de Diego Galo.

Apesar da ofensiva do Desportivo de Chaves, a equipa de Lito Vidigal ia conseguindo impor-se gradualmente e, em cima do intervalo, Derley, no coração da área, inaugurou o marcador, concretizando uma boa combinação entre Sami e Baldé.

Em desvantagem, Luís Castro mexeu na equipa e arriscou, colocando em campo os atacantes Hamdou Elhouni e William, no lugar do defesa Djavan e do avançado Platiny.

Enquanto os comandados de Luís Castro estavam mais ofensivos e corriam atrás do prejuízo, os minhotos remetiam-se ao seu reduto, fazendo com que o jogo perdesse intensidade e qualidade.

Sem grandes ocasiões de perigo nesta segunda metade por parte do Aves, foi o Chaves que, aos 73 minutos, através de Paulinho, obrigou Quim a uma grande defesa.

O golo surgiria na sequência de um livre, depois de William atirar de cabeça para o fundo das redes, aos 79.

Sem tirar o pé do acelerador, novamente na marcação de um livre, Maras cabeceia por cima, desperdiçando uma boa ocasião.