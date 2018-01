Pub

Os bês encarnados venceram este sábado a Oliveirense por 3-2, em partida da 20.ª jornada da II Liga, resultado que permitiu às águias reencontrar os êxitos, depois da derrota no reduto do líder FC Porto B.

Apesar de terem ficado em desvantagem à passagem do minuto 30 - golo de Diogo Valente, que bisou na partida -, os benfiquistas, sem o treinador Hélder Cristóvão no banco (cumpriu castigo), operaram a reviravolta ainda antes do intervalo, com os golos de Heriberto e José Gomes.

Willock foi o outro marcador de serviço, num jogo em que os anfitriões terminaram em inferioridade numérica, por expulsão de Diogo Mendes, aos 85 minutos.

O sucesso permitiu ao Benfica B, que soma agora 28 pontos, deixar para trás o Sporting B (derrotado em casa pelo Sporting da Covilhã) na classificação e subir ao 11.º posto. Já o conjunto de Oliveira de Azeméis mantém-se, com 22, no 16.ª lugar, um acima dos lugares de despromoção.

A Oliveirense entrou melhor no jogo e foi a primeira equipa a chegar com perigo à área contrária, mas não tardou a resposta do Benfica B, que, a partir dos 10 minutos, assumiu o controlo do encontro. Alan Júnior, José Gomes e Heriberto e, sobretudo, Willock eram os elementos mais dinâmicos, mas nenhum deles foi eficaz nas oportunidades criadas.

Face ao domínio das águias, a Oliveirense apostava em saídas rápidas para o contra-ataque. Depois de um primeiro aviso de Brayan Riascos - Zlobin travou o remate, aos 25 minutos -, os forasteiros colocaram-se na frente do marcador contra a corrente de jogo, aos 30.

Rápido e oportuno, Diogo Valente foi mais rápido que Pedro Amaral e surgiu ao segundo poste a encostar de pé esquerdo, após cruzamento de Sérgio Ribeiro na esquerda.

Já depois de o conjunto de Oliveira de Azeméis ter reclamado penálti num lance em que Brayan Riascos chocou com o guardião Zlobin - o árbitro considerou falta atacante -, o Benfica B repôs a igualdade aos 41 minutos, por Heriberto, que finalizou boa jogada atacante dos encarnados.

O golo redobrou o ânimo dos benfiquistas, que conseguiram operar a reviravolta volvidos três minutos. José Gomes, após assistência de Heriberto, marcou à segunda tentativa, colocando os anfitriões na frente no final da primeira parte.

Após o intervalo, o Benfica continuou a controlar as operações. Depois de Heriberto e Willock terem ameaçado a baliza de Júlio Coelho, o Benfica conseguiu ampliar a vantagem para 3-1. Uma perda de bola de Xandão permitiu a Keaton Parks assistir Willock, que foi eficaz no remate, aos 59 minutos.

A perder por 3-1, a Oliveirense não desistiu de lutar pelo resultado e, aos 66 minutos, já depois de o Benfica perder Kalaica por lesão, Diogo Valente reduziu, relançando a incerteza no marcador.

Apesar do tento sofrido, o Benfica, que terminou a partida com dez elementos (Diogo Mendes entrou aos 64 minutos e foi expulso aos 85, por acumulação de cartões amarelos), foi a equipa que mais perto esteve de marcar na reta final do jogo, num cabeceamento à trave de Vitaly Lystcov, aos 77.

Jogo no Caixa Futebol Campus, no Seixal.

Benfica B - Oliveirense, 3-2.

Ao intervalo: 2-1.

Marcadores:

0-1, Diogo Valente, 30 minutos.

1-1, Heriberto, 41.

2-1, José Gomes, 44.

3-1, Willock, 59.

3-2, Diogo Valente, 66.

Equipas:

- Benfica B: Ivan Zlobin, Simón Ramirez, Kalaica (Diogo Mendes, 64), Vitaly Lystcov, Pedro Amaral, Florentino Luís, Keaton Parks, Willock (Nuno Santos, 84), Heriberto, Alan Júnior e José Gomes (João Félix, 61).

(Suplentes: Fábio Duarte, Filipe Soares, Jorginho, Nuno Santos, João Félix, Diogo Mendes e Hélder Baldé).

Treinador: Hélder Cristóvão.

- Oliveirense: Júlio Coelho, Alemão, Mathaus, Xandão, Kevin (Boukassi, 82), Sérgio Ribeiro (Rafa, 60), Filipe Gonçalves, João Amorim (António Oliveira, 62), João Mendes, Brayan Riascos e Diogo Valente.

(Suplentes: Gonçalo Gonçalves, Sérgio Silva, Rafa, Clayton, Boukassi, António Oliveira e Manuel Godinho).

Treinador: Pedro Miguel.

Árbitro: Fábio Piló (Leiria).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Brayan Riascos (36), Alemão (74), Diogo Mendes (77 e 85), João Félix (89), Xandão (90+2) e Diogo Valente (90+6). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Diogo Mendes (85).

Assistência: Cerca de 600 espetadores.