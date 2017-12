Pub

Atletas russos podem competir, mas como independentes e sob a bandeira olímpica

A Rússia foi esta terça-feira afastada dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 pelo Comité Olímpico Internacional (COI), devido à dopagem institucionalizada no país, mas os seus atletas podem competir em Pyeongchang sob a bandeira olímpica.

O COI decidiu impedir a participação da Rússia como nação nos próximos Jogos Olímpicos de Inverno, mas autorizou a presença de desportistas russos como independentes, sob condições específicas.

A entidade olímpica anunciou ainda a irradiação do vice-primeiro ministro russo, Vitali Moutko, que durante vários anos tutelou o desporto no país.

O escândalo do alegado esquema de dopagem sistemática patrocinado pelo governo russo foi revelado em dezembro de 2014, num documentário da estação televisiva alemã ARD, levando à abertura de procedimentos disciplinares por parte do Comité Olímpico Internacional e da Agência Mundial Antidopagem (AMA).

Em agosto de 2015, antes dos Mundiais de atletismo de Pequim, o canal alemão denunciou novos casos de doping, visando atletas russos e quenianos, entre os quais medalhados e campeões olímpicos.

A AMA divulgou em novembro de 2015 as primeiras conclusões do relatório feito pela sua comissão independente, propondo a exclusão do atletismo russo dos Jogos Olímpicos Rio2016, o que viria a acontecer, enquanto a Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) suspendeu a federação russa, que aceitou a pena.

Em julho de 2016, ocorreu novo abalo, com a divulgação da primeira parte do relatório independente da AMA, da autoria do professor canadiano Richard McLaren, que denunciou um sistema de doping estatal, envolvendo 30 modalidades, entre 2011 e 2015.

A segunda parte do designado relatório McLaren, publicado em dezembro de 2016, concluiu pela existência de "manipulação sistemática e centralizada de controlos antidoping".

A IAAF prolongou o castigo da federação russa até aos Mundiais de Londres, disputados em agosto, já depois de a agência russa antidopagem (Rusada) ter sido novamente autorizada a realizar controlos, em junho último, após um ano e meio de suspensão.

Em agosto, o novo presidente da federação russa de atletismo, Dmitry Shlyakhtin, apresentou um pedido de desculpas públicas no congresso da IAAF pelo envolvimento do seu país no esquema de dopagem, que já levou à suspensão de dezenas de atletas.