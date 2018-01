Pub

Jogador do Sporting não conseguiu esconder a raiva

Fábio Coentrão ficou descontrolado assim que o árbitro Fábio Veríssimo assinalou o penálti de Mathieu sobre Edinho, ao quarto minuto de tempo extra do V. Setúbal-Sporting, que terminou empatado a uma bola.

Ainda no relvado, o defesa-esquerdo reclamou com o árbitro leiriense, tendo inclusive visto o cartão amarelo. Edinho transformou então o penálti no golo do empate, tendo de imediato o treinador Jorge Jesus substituído Coentrão por Doumbia.

Ao chegar ao banco de suplentes, o internacional português teve um ataque de fúria, deu uma série de murros no banco de suplentes, chegando mesmo a partir a cobertura. Depois, sentou-se no banco, aparentemente em lágrimas.