Segundo o 'OK Diario' de Espanha, o valor da cláusula foi negociada em janeiro e mudada em fevereiro. Real nega e diz que continua a ser de 1000 milhões de euros.

O futuro de Cristiano Ronaldo no Real Madrid continua incerto e cada vez parece mais "fácil" sair do Bernabéu. Segundo o jornal espanhol OK Diario, o clube merengue aceitou reduziu a cláusula de rescisão de 1000 a 120 milhões de euros para facilitar uma possível saída do português.

O acordo data do final de janeiro e início de fevereiro e aplica-se a todas as equipas do mundo, exceto ao Barcelona e ao PSG. No entanto, segundo o Real disse ao jornal A Marca, Ronaldo continua com uma cláusula de 1000 milhões.

E ainda, segundo o mesmo periódico, antes da final da Champions League com o Liverpool, o português recebeu ofertas do Manchester City, Arsenal, Chelsea e Milão.

Agora CR7 está concentrado na seleção nacional e no Mundial 2018, por isso novidades quanto ao destino do capitão português só depois da participação na prova.