Duelo entre Vitória e Bahia acabou aos 77 minutos quando o jogo estava empatado (1-1). O festejo de um golo dinamitou o ambiente, daquele que era para ser o clássico da paz, com 13 detenções antes do apito inicial

Numa situação normal o confronto entre Vitória e Bahia, a contar para o estadual baiano, não passaria de uma nota de rodapé mas o que se passou vai correr mundo.

Estamos a falar de um clássico e um clássico é sempre emotivo e neste caso a emoção até começou antes do encontro com a detenção de 13 adeptos por desacatos. Pensava-se que isto já era mau, mas dentro das quatro linhas superou todas as expetativas pois o encontro terminou aos 77 minutos com o Vitória reduzido a seis elementos. À luz dos regulamentos, quando uma equipa fica com menos de sete jogadores de campo o encontro termina. Tudo se precipitou quando aos 50 minutos Vinicius empatou para o Bahia. O guarda-redes do Vitória, Fernando, não gostou dos festejos, pediu explicações e depois foi uma batalha campal impressionante.Kanu, Rhayner e Denilson, do Vitória, foram logo expulsos. Mais 15 minutos sem se jogar e Vinícius e Lucas Fonseca (estavam em campo) e Edson, Anderson e Rodrigo Becão (suplentes) viram o vermelho e desfalcaram o Bahia .

O encontro ainda foi retomado mas aos 77' Uillian Correia foi expulso por entrar dura e deixou o Vitória com apenas sete futebolistas. Mais uma expulsão para o Vitória e o jogo terminava. Pois bem, Bruno Bispo recebeu uma ordem do banco e decidiu colocar-se à frente na hora da marcação da falta. Ainda atirou a bola para longe e, claro, foi expulso. O encontro terminava aí.

O mais curioso é que este era denominado de clássico da paz, pois pela primeira vez nos últimos seis encontros estavam na bancada adeptos dos dois clubes. Afinal...