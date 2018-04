Pub

Depois da derrota na Champions, Manchester City estabelece parceria com o Tinder

O Manchester City, que atualmente lidera a Premier League, chegou a acordo com a aplicação Tinder, revelaram as duas organizações esta quinta-feira.

Um dia depois de ter perdido por 3-0 frente ao Liverpool, na primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, o City assinou uma parceria de vários anos com o Tinder, que segundo a imprensa britânica vale milhões de libras.

O objetivo é criar experiências diferentes para os utilizadores da app e adeptos de futebol, com eventos no estádio e o envolvimento das equipas masculinas e femininas do clube, e também do New York City FC.

Num comunicado divulgado no site do clube, Tom Glick afirma que "o Tinder é uma enorme plataforma global que, juntamente com o futebol, está a juntar diariamente milhões de pessoas em todo o mundo". O diretor comercial do City Football Group acrescenta que "o futebol é uma comunidade de fãs que partilha momentos, emoções e paixões pelo desporto de que eles gostam. Juntamente com o Tinder, temos uma grande oportunidade para explorar a forma como podemos combinar o apelo significativo da aplicação e alcançar com o nosso público global... Acreditamos que esta será uma combinação perfeita para o Tinder e para o City".

O Tinder, a aplicação de encontros do Match Group, Inc., deu hoje início à parceria com o City com um balão gigante em Manchester com as cores do clube: azul claro e branco, juntamente com os logótipos das duas organizações na cidade. A aplicação de encontros também mudou os seus ícones das redes sociais para combinar com as cores do clube, para mostrar apoio antes do título do City, que pode ser conquistado já no derby frente ao Manchester United no sábado.

O vice-presidente do Tinder David Wyler disse que "o futebol é um desporto em que tudo pode acontecer a qualquer momento. "Queríamos ser fiéis ao jogo e fazer algo inesperado, surpreendendo os fãs e os nossos utilizadores com notícias acerca da nossa parceria de uma forma divertida e criativa", afirmou.

