Selecionador fala em resultado que "é um motivo de orgulho para Portugal"

O ciclista português Ivo Oliveira terminou este sábado na quarta posição o concurso olímpico de omnium dos Campeonatos do Mundo de pista, a decorrer em Apeldoorn, na Holanda.

"Este resultado é um motivo de orgulho para Portugal, o nosso melhor resultado em omnium em Campeonatos do Mundo, muito perto do pódio. Saímos muito felizes deste Mundial", resume o selecionador, Gabriel Mendes, em declarações ao sítio da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

Numa prova muito equilibrada, Ivo Oliveira começou com o décimo lugar em 'scratch' e impôs-se a toda a concorrência na 'tempo race'. Com estes resultados, terminou a primeira metade do concurso no segundo lugar, empatado com o primeiro, o italiano Simone Conssoni.

A segunda metade da competição começou muito mal para o corredor português, que não foi além do 23.º e penúltimo posto em eliminação, tornando muito improvável a possibilidade de chegar ao pódio.

Ivo Oliveira começou a corrida por pontos na oitava posição, mas aí tudo mudou face ao desempenho de eliminação.

O corredor luso esteve muito ativo na corrida por pontos, ganhando uma volta e mais onze pontos em 'sprints', o que o colocou na quarta posição final, com 94 pontos, a dez do pódio.

A vitória foi para o polaco Szymon Sajnok, com 111 pontos, mais quatro do que o holandês Jan Willem van Schip e mais sete do que o italiano Simone Consonni, que o acompanharam no pódio.

O Mundial termina no domingo, mas a participação portuguesa encerrou hoje.

O destaque da participação da seleção lusa vai para a medalha de prata de Ivo Oliveira em perseguição individual e para os melhores resultados de sempre em 'scratch', com a quinta posição de Rui Oliveira e o 14.º lugar de João Matias.