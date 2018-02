Pub

O atleta norte-americano estabeleceu um novo recorde mundial dos 60 metros em pista coberta, que já lhe pertencia, ao registar 6,34 segundos nos campeonatos dos Estados Unidos, em Albuquerque.

Coleman, de 21 anos, cruzou a linha de meta à frente de Ronnie Baker, retirando três centésimos de segundo ao recorde (6,37) que tinha estabelecido há quase um mês.

Nessa altura, o velocista norte-americano retirou da lista dos recordes o seu compatriota Maurice Greene, que havia feito 6,39 segundos a 3 de fevereiro de 1998, em Madrid, e igualado a marca a 3 de março de 2001, em Atlanta.

O tempo feito por Coleman ainda não foi oficializado como recorde mundial, visto que não estava a ser utilizado o equipamento eletrónico na saída. Esta nova marca está pendente de aprovação da IAAF.

O jovem norte-americano foi vice-campeão do mundo dos 100 metros, nos Jogos Olímpicos de Londres 2017, à frente do jamaicano Usain Bolt e apenas atrás do compatriota Justin Gatlin, e tem vindo a assumir-se como potencial campeão olímpico da distância.