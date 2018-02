Pub

O grupo empresarial chinês, fortemente endividado, vendeu a sua participação de 17 por cento no capital do Atlético Madrid aos israelitas do Quantum Pacific, comunicou esta segunda-feira o clube espanhol.

O grupo Wanda, especialmente dedicado ao ramo imobiliário, continuará, no entanto, como patrocinador dos colchoneros, cujo estádio tem a designação Wanda Metropolitano.

"O Quantum Pacific Group chegou a um acordo com o Dalian Wanda Group para adquirir a sua participação no Atlético de Madrid, que representa 17 por cento do capital social do clube", referem os rojiblancos na sua página oficial.

O Quantum Pacific, propriedade do milionário israelita Idan Ofer, com atividade na área petrolífera, já detinha 15% do clube, adquiridos em novembro por 50 milhões de euros, e passará a ter 32% do capital.

O conselheiro delegado do clube, Miguel Ángel Gil, e o presidente do clube, Enrique Cerezo, continuam a ser os acionistas maioritários do Atlético de Madrid.