O campeão inglês apanhou este sábado o Manchester United no segundo lugar do campeonato, à condição, ao golear por 4-0 no terreno do Brighton, no jogo de abertura da 24.ª jornada da prova

A equipa londrina quebrou uma série de cinco empates consecutivos - em várias competições -, igualando os red devils, treinados pelo português José Mourinho, ambos a 12 pontos do líder Manchester City, mas os rivais de Manchester têm menos um jogo realizado.

O avançado internacional belga Eden Hazard foi o principal responsável pelo reencontro dos blues com os triunfos, ao marcar dois golos, aos três e 77 minutos, tendo o brasileiro Willian, aos seis, e o defesa nigeriano Victor Moses, aos 89, contribuído também para a goleada.

A primeira vitória de 2018 surgiu 20 dias depois do início do ano, ao sexto jogo, e sem poder contar com vários habituais titulares, casos dos avançados Pedro e Morata, suspensos, o guarda-redes Courtois, o defesa Cahill e o médio Fabregas, todos lesionados.

Perante um adversário frágil, que ocupa o 16.º lugar da prova, muito perto da zona de despromoção, o Chelsea resolveu rapidamente a questão, ao marcar dois golos em seis minutos, mas só chegou à goleada na reta final do encontro.