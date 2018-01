Pub

O médio brasileiro Nathan, de 21 anos, emprestado até final da temporada

O brasileiro Nathan foi esta quinta-feira anunciado como reforço do Belenenses até final da época, por empréstimo dos ingleses do Chelsea, anunciou a SAD dos azuis na página oficial no Facebook.

O médio ofensivo, de 21 anos, estava cedido pelo emblema londrino ao Amiens, da liga francesa, pelo qual disputou apenas três partidas esta temporada (uma no campeonato e duas na Taça da Liga), e mostrou-se "muito feliz por representar um clube com a dimensão do Belenenses".

"Sempre ouvi falar muito bem do clube e acredito que o meu futebol vai combinar com o estilo de jogo da equipa. Queria muito vir e nem pensei duas vezes para aceitar este novo desafio. Tenho a certeza que o Belenenses é o clube ideal para mim", afirmou Nathan, em declarações prestadas à assessoria de imprensa do Belenenses.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O jogador, que se caracterizou como um "número 10, que privilegia a equipa e o coletivo", representou as seleções de sub-17 e sub-20 do Brasil e foi contratado pelo Chelsea ao Atlético Paranaense, em 2015, numa altura em que o português José Mourinho liderava os ingleses.

Contudo, Nathan nunca representou oficialmente a formação principal dos 'blues', tendo sido emprestado aos holandeses do Vitesse entre 2015 e 2017, antes de rumar ao Amiens no início desta época.