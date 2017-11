Action Images via Reuters/Carl Recine

Pub

O Chelsea e o Liverpool voltaram hoje a atrasar-se na luta pelo primeiro lugar da liga inglesa de futebol, ao empatarem 1-1 na 13.ª jornada da 'Premier League'.

O Chelsea, campeão em título e atual terceiro classificado da liga inglesa, só aos 85 minutos conseguiu empatar a partida, por Willian, garantindo um ponto em Liverpool, depois de ter estado a perder desde os 65 minutos, golo do egípcio Mohamed Salah.

O empate deixa o Liverpool em quinto lugar, com 23 pontos, mais um do que Arsenal.

Após o empate, o Chelsea soma 26 pontos, menos três do que o Manchester United de José Mourinho, que hoje venceu o Brighton por 1-0 em casa, com um golo na própria baliza do defesa Lewis Dunk, aos 66 minutos.

A equipa de José Mourinho soma assim 29 pontos, menos cinco do que o líder Manchester City, que no domingo viaja até ao reduto do Huddersfield.