Seleção nacional de râguebi inicia este sábado a época 2017/18 no Rugby Europe Trophy

Apresentando algumas novidades, a seleção nacional de râguebi inicia este sábado (15.00, Estádio Nacional, no Jamor), a época 2017/18 no Rugby Europe Trophy ao defrontar a República Checa.

A partida contará igualmente para a fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2019, no Japão - European Qualification Round 3, depois de os checos terem batido a Hungria na Round 2 por claros 47-19 - corrida na qual Portugal continua envolvido.

Em caso de vitória a seleção nacional irá, em maio, defrontar o 3.º classificado do Europe Championship.Após vencer o Rugby Europe Trophy 2016/17 com um registo cem por cento vitorioso, os Lobos de Martim Aguiar voltarão a ter como adversários nesta temporada Holanda, Polónia, Suíça e Moldávia, sendo a novidade a República Checa, promovida esta época no lugar da Ucrânia depois de se sagrar vencedora do Rugby Europe Conference 1 com vitórias em todos os jogos.

Os checos garantiram a promoção ao Trophy após derrotarem Malta por 48-14 e chegam a Lisboa com uma sequência de nove triunfos consecutivos!

Na antevisão da partida, o selecionador nacional Martim Aguiar salientou as "elevadas expectativas" com que os Lobos vão abordar este jogo e toda a época: "Esta será a primeira de cinco finais, pois temos como objetivo voltar a ganhar o grupo". Já a possível chegada ao Mundial seria "a cereja no topo do bolo, mas ainda está muito longe", afirmou.

"Temos trabalhado muito bem e queremos corrigir os defeitos que tivemos e explorar melhor as nossas principais armas" referiu o técnico, que sacudiu a pressão do favoritismo português ("por isso é que os jogadores estão aqui, são internacionais e acreditamos que são diferentes") e destacou ainda o regresso à seleção de Gustavo Duarte (pilar de Agronomia, 35 anos) e de Francisco Sousa (3.ª linha do Cascais, 27), para além de ir promover algumas estreias, sendo a maus aguardada a do médio de abertura luso-sul-africano José Rodirgues (Agronomia), o melhor jogador da época passada em Portugal e finalmente habilitado para representar a seleção.

Martim Aguiar também lamentou a nova lesão no joelho de José Maria Vareta ocorrida no jogo-treino do passado fim-de-semana e que irá manter afastado dos relvados por longo período o três-quartos de Direito.

Quanto à falta de jogos de preparação antes deste arranque de época internacional, o selecionador afirmou: "Claro que gostaríamos de ter agendado algum "test-match" mas não foi possível. E nós estamos aqui para procurar soluções e não problemas", concluiu.

Já o selecionador checo, o sul-africano Phil Pretorius, mostrou-se encantado pelo palco do jogo ("fabuloso anfiteatro" nas suas palavras referindo o Estádio Nacional) e afirmou trazer a Lisboa uma equipa muito jovem, garantindo que todos os seus jogadores envergam a camisola da seleção checa com muito orgulho. E prometeu "não irem ter qualquer medo" de defrontar uma equipa que considerou ser superior e jogar "muito bom râguebi".

Portugal vai alinhar com: Manuel Cardoso Pinto, Tomás Appleton, José Lima, Vasco Ribeiro e António Pena Monteiro; José Rodrigues, Manuel Queirós; Vasco Fragoso Mendes, Sebastião Villax, João Lino (cap.), Gonçalo Uva, Geordie McSullea, Bruno Medeiros, Nuno Mascarenhas e Gustavo Duarte. No banco estarão Gonçalo Domingues, Duarte Foro, Fernando Almeida, Francisco Sousa, João Belo, António Vidinha, Nuno Sousa Guedes e João Vasco Corte-Real.

Refira-se ainda que antes do início da partida será respeitado um minuto de silêncio em memória de António Homem de Melo, atleta sénior do Belenenses e internacional por Portugal nas seleções de sub-18 e sevens, que faleceu esta semana.