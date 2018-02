Pub

Muita aflição já na parte final do encontro após um choque de cabeças entre Mano e Matheus Pereira com este último a cair inanimado o que levou a ambulância a entrar no relvado

Há jogos em que o menos importante é claramente o resultado. Em Chaves foi isso que aconteceu. Os flavienses falharam um penálti por Pedro Tiba mas venceram por 2-0, golos de William e Matheus Pereira.



Porém, Matheus criou um momento de grande aflição ao cair inanimado minuto 90 após um choque com o estorilista Mano. O extremo cedido pelo Sporting ao Chaves terá perdido a consciência e o ambiente ficou bastante alterado em Trás-os-Montes. Percebeu-se que o extremo fez alguns movimentos, em simultâneo entrou a ambulância no relvado. Foram oito minutos de alguma tensão que permanecerá até se perceber como está efetivamente o brasileiro.



Quando a ambulância saiu do relvado Rui Oliveira foi sensato e terminou com o jogo. E fez bem, já ninguém queria saber do jogo.