O Manchester United perdeu (1-2) em casa com o Sevilha com dois golos do herói Ben Yedder. Shakthar Donetsk não segurou vantagem e foi derrotado por 1-0

O Manchester United de José Mourinho e o Shakthar Donetsk de Paulo Fonseca disseram ontem adeus à Liga dos Campeões, após as derrotas com Sevilha (1-2) e AS Roma (0-1), respetivamente, caindo ambos nos oitavos-de-final.

A grande surpresa foi mesmo a eliminação dos red devils. Depois de um empate sem golos em Sevilha, o Manchester United era favorito a seguir em frente. Mas não foi isso que se viu ontem em Old Trafoord. Sem Pogba no onze - com alguma surpresa ficou no banco e o titular foi Fellaini -, a equipa da casa mostrou sempre muitas dificuldades perante um Sevilha atrevido e bem organizado

O Sevilha foi mais cauteloso no primeiro tempo, mas na etapa complementar acabou por ser a equipa sempre mais perigosa. Ainda que jogando em contra-ataque, os espanhóis conseguiram suster o poder ofensivo dos red devils e sempre que se aproximavam da baliza de De Gea colocavam Old Trafford em suspense. E a verdade é que em apenas quatro minutos acabaram por resolver a eliminatória, aos 74" e 78". Poucos segundos após entrar, mais precisamente 87, o franco-tunisino Ben Yedder vestiu a pele de herói e bisou, após dois erros defensivos do Manchester United, deixando Mourinho de fora dos quartos de final da prova.

O internacional belga Lukaku, que foi praticamente uma nulidade durante quase toda a partida, ainda reduziu a seis minutos do final, mas o golo de nada valeu aos red devils, que recolheram aos balneários debaixo de um coro de assobios e alguns lenços brancos.

O Shakthar Donetsk de Paulo Fonseca entrou em campo em Roma com uma vantagem de um golo alcançada na primeira-mão, após um triunfo por 2-1 na Ucrânia. O Shakthar, contudo, não se limitou apenas a defender e a verdade é que teve algumas ocasiões para marcar, tanto na primeira como na segunda parte. No entanto, faltou eficácia aos comandados de Paulo Fonseca, ao passo que os romanos conseguiram fazer um único golo, aos 52", por Dzeko, que acabou por ser o suficiente para seguirem em frente para os quartos-de-final - os espanhóis chegam a esta fase da prova pela primeira vez no atual modelo da Champions

Valverde apoia André Gomes

No lançamento do jogo de hoje com o Chelsea (terminou empatado a um golo na primeira mão), Ernesto Valverde, treinador do Barcelona, abordou a recente entrevista de André Gomes, na qual o jogador português admitiu estar a viver "num inferno" e não ter "vontade de sair de casa" devido às críticas de adeptos e imprensa. O técnico colocou-se do lado do jogador e acredita numa boa resposta do internacional português, já hoje frente aos blues.

"É um ato de valentia reconhecer o que reconheceu. Todos os jogadores e treinadores têm medo de transmitir alguma insegurança ou debilidade. Fazer isso é corajoso. Acontece a todos, há que enfrentar e seguir em frente, não é algo novo na minha carreira. O André tem muitas qualidades, vamos lá ver se amanhã [hoje] as mostra no campo", disse o treinador espanhol.

Já Busquets, médios dos blaugrana, garantiu que o grupo está preparado para ajudar André Gomes. "Sabíamos de alguma coisa, mas não a este ponto, porque é um tema pessoal. Tentámos ajudá-lo em tudo o que é possível. O ruído não é bom para ninguém. Devemos estar todos unidos se queremos ganhar títulos", disse o médio espanhol do Barcelona.