Centenas de adeptos do Sporting pedem demissão de Bruno de Carvalho

Cerca de cinco centenas de adeptos do Sporting reuniram-se hoje, ao final da tarde, em Alvalade, numa manifestação contra Bruno de Carvalho. Em frente ao Edifício Visconde de Valmor, sede da SAD do Sporting, os manifestantes pediram a demissão do Conselho Executivo e eleições imediatas para os órgãos sociais do clube.

As manifestações, contra e a favor Bruno de Carvalho, foram convocadas pelas redes sociais e levaram até Alvalade centenas de adeptos, mas foram as vozes contra aquelas que mais se ouviram. "Demissão" e "basta", entoavam os adeptos.

Bernardo Froes, um dos organizadores, explicou que a concentração de sócios foi convocada porque chegou a altura de dizer basta, depois de "uma espiral descendente nas últimas semanas".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Estamos aqui a exigir que os órgãos sociais se demitam todos. Estamos a pedir eleições imediatas. Queremos que o Conselho Diretivo se demita, queremos que Conselho Fiscal se demita, queremos que a Mesa da Assembleia Geral se demita. Não é o presidente. É toda a gente. Temos de fazer 'reset' a isto tudo, voltar ao zero, fazer eleições e dar voz a quem quer ajudar o Sporting", afirmou.

Esta manifestação contou também com a presença de Pedro Madeira Rodrigues, candidato derrotado por Bruno de Carvalho nas últimas eleições do Sporting, que preferiu não prestar declarações à imprensa.

Apesar de oficialmente a organização salientar que esta manifestação não era contra ninguém, visando apenas eleições antecipadas, o certo é que se fizeram ouvir várias palavras de ordem contra Bruno de Carvalho, exigindo que este se afaste de vez da presidência do Sporting, acenando, inclusive, lenços brancos, num claro sinal de despedida.

"Chega! Isto já não é o Sporting Clube de Portugal! Não podemos desistir e temos que aparecer. Somos muitos mas temos que mostrar que somos muitos! Está na altura de demonstrar de forma inequívoca que chegou a altura de mudar. Não queremos AG's, queremos demissões e convocação imediata de eleições", pode ler-se na descrição do evento contra Bruno de Carvalho, publicado no Facebook.

Com Lusa