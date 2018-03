Pub

Lateral-direito fechou o resultado (2-0), no triunfo dos saints sobre o Wigan.

O Southampton apurou-se este domingo para as meias-finais da Taça de Inglaterra de futebol, após vencer no terreno do Wigan, do terceiro escalão, por 0-2. Cédric Soares fez o segundo golo dos saints.

O lateral-direito português foi titular e confirmou a passagem no 'saints' com um remate certeiro aos 90+1', naquele que foi o primeiro jogo do técnico galês Mark Hughes no comando do Southampton (rendeu o argentino Mauricio Pellegrino).

O triunfo dos forasteiros começou a ser construído aos 62 minutos, pelo médio dinamarquês Hojbjerg.E podia ter sido mais dilatado, caso o italiano Gabbiadini não tivesse falhado uma grande penalidade, aos 73'.

O Southampton juntou-se, assim, ao Manchester United, de José Mourinho, e ao Tottenham na lista dos apurados para as meias-finais. O Leicester-Chelsea, último jogo dos quartos-de-final, realiza-se também este domingo, a partir das 16:00.