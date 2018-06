Pub

Pela terceira vez na história, a equipa das quinas vai defrontar o Uruguai, seleção que está no restrito lote de campeões do mundo

O Uruguai é o adversário de Portugal nos oitavos-de-final do Mundial 2018. O jogo será às 19.00 horas de sábado, em Sochi, onde a seleção nacional se estreou com a Espanha, com um empate a três bolas.

Esta será a terceira vez que a seleção nacional vai defrontar os uruguaios. O primeiro confronto foi um particular, no Estádio Nacional a 26 de junho de 1966, que serviu de preparação para o Mundial de 1966. A equipa das quinas venceu por 3-0, graças a um hat-trick de José Torres.

O segundo desafio foi a 2 de julho de 1972, na Minicopa, um torneio que serviu para comemorar os 50 anos da independência do Brasil. O resultado dessa partida realizada no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, foi um empate 1-1, com Ricardo Pavoni a adiantar os sul-americanos no marcador e Jaime Graça a empatar a partida em cima do intervalo.

A partida de sábado em Sochi vale um lugar nos quartos-de-final do Mundial 2018, sendo que pela frente Portugal terá uma equipa que venceu os três jogos da fase de grupos e não sofreu qualquer golo. O Uruguai é uma seleção muito bem organizada defensivamente, com dois defesas centrais muito fortes e que jogam juntos no Atlético de Madrid: Diego Godin e Giménez. Além disso, conta com a experiência do guarda-redes Muslera e dois laterais muito consistentes como são Guillermo Varela e Martín Cáceres.

No meio-campo os uruguaios contam com o combativo Matias Vecino, do Inter Milão, que se complementa bem com a qualidade técnica de Rodrigo Bentancur, da Juventus, sendo que nas alas está o fantasista De Arrascaeta, que joga no Cruzeiro, do Brasil, à esquerda, enquanto à direita Nández (Boca Juniors) ajuda a equilibrar a linha média.

Contudo é no ataque que estão os dois craques desta seleção. Edinson Cavani (PSG), que esta época soma 41 golos em jogos oficiais, e Luis Suárez (Barcelona) que fez 31 golos esta temporada, dois dos quais já neste Mundial.

O duelo com o Uruguai marca ainda vários reencontros de jogadores. Desde logo Sebastián Coates, defesa-central do Sporting, que esta segunda-feira se estreou no Mundial da Rússia, bem como Maxi Pereira, que está em final de contrato com o FC Porto, e que ainda não foi utilizado pelo experiente treinador Oscar Tabárez, que desde 2006 desempenha o cargo de selecionador do Uruguai.

Uma referência ainda para dois jogadores que jogaram na liga portuguesa, casos de Urretavizcaya (ex-Benfica, V. Guimarães e Paços de Ferreira) e Cristián Rodríguez (ex-Benfica e FC Porto).

O Uruguai é uma das oito seleções que conquistou o título mundial. Foi logo no primeiro Campeonato Mundial, em 1930, em casa, ao bater na final a Argentina, por 4-2, disputada no Estádio Centenário de Montevideu. O segundo título foi em 1950, no Brasil, no Maracanã perante quase 200 mil pessoas, por 2-1, num jogo em que ficou conhecido pelo Maracanazo, devido à desilusão que se apoderou dos brasileiros, que eram os grandes favoritos nessa final.

A seleção uruguaia tem também no seu currículo 15 vitórias na Copa América, a última das quais já com Tabárez como selecionador, em 2011, numa final ganha, em Buenos Aires, ao Paraguai por 3-0, com dois golos de Forlán e outro de Luis Suárez, que é ainda hoje a grande estrela da companhia.

Refira-se que a federação uruguaia tem também no seu museu dois títulos olímpicos, conquistados em 1924 e 1928. E é por causa destes dois troféus que os uruguaios têm quatro estrelas na camisola, pois consideram que esses títulos olímpicos, conquistados antes da criação do Campeonato do Mundo, são equivalentes ao de campeão do mundo, que conquistaram em 1930 e 1950.

A FIGURA

Luis Suárez (Avançado, 30 anos)

É a principal estrela do Uruguai, da qual é já o melhor goleador de sempre com 53 golos em 101 jogos. Neste Mundial já leva dois remates certeiros, aos quais junta os 31 que marcou nesta época ao serviço do Barcelona, onde é uma das principais figuras. Está a disputar o terceiro Mundial, uma competição que ficou marcada pelos piores motivos, pois em 2014, no Brasil, foi suspenso de todas as competições por quatro meses por ter mordido o italiano Chiellini durante o jogo. Neste ano o selecionador Tabárez já avisou que Suárez está mais maduro.