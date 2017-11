Pub

O presidente do Sporting de Braga criticou esta quarta-feira que o castigo de um jogo à porta fechada imposto na terça-feira pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF)

"Isto é uma afronta completa ao Sporting de Braga, porque os nossos adeptos nada fizeram que justifique esse castigo. Somos contra todo o tipo de racismo ou discriminação de qualquer pessoa ou jogador, mas temos a certeza que os nossos adeptos não contribuíram para isso, o que ficou provado na comissão de inquérito", afirmou o dirigente.

Para António Salvador, o CD da FPF "quer, claramente, fazer do Braga um exemplo para outros ", mas o clube minhoto "não está para isso".

"Pergunto ao CD onde estava quando repetidamente se ofende a memória de um dos maiores jogadores do futebol português ou a memória de um adepto que foi morto dentro de um estádio de futebol", questionou, reforçando: "O Sporting de Braga não pode servir de exemplo para esses casos".

O presidente dos arsenalistas garantiu que o jogo de domingo, com o Paços de Ferreira, da 13ª jornada da I Liga, "vai ser de porta aberta" aos sócios e adeptos do Sporting de Braga, esperando que "a sua revolta se canalize no apoio à equipa, assim como a todos "os que gostam de futebol".

O líder abordou ainda a reunião do G15, esta quarta-feira, em Vila do Conde, considerando que este é um grupo que não quer excluir ninguém, mas que quer debater o estado atual do futebol português para "mudar o que está mal".

"Os grandes têm que perceber de uma vez por todas que os outros 15 clubes contam para o campeonato. O que vamos discutir no G15 não é uma proposta do Braga, mas dos 15 clubes. Se vão estar 15? Não sei, os que lá estão são os que querem a mudança e os que não forem são os que querem continuar ligados ao estado atual e aos que têm o poder do futebol português, os três grandes".

António Salvador falava à margem da apresentação da campanha de reconstrução e reflorestação do centro de solidariedade Projeto Homem, centro de apoio a toxicodependentes afetados pelos incêndios de 15 de outubro.