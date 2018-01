Pub

O Castellón, do quarto escalão do futebol espanhol, anunciou esta terça-feira que vai oferecer uma camisola a todas as crianças nascidas em Espanha em 2018.

A campanha 'Albinegro de Cuna' [alvinegro de berço] lançada pelo clube do Grupo 6 da Terceira Divisão visa oferecer uma camisola do clube aos pais do recém-nascido, que só têm de apresentar a certidão de nascimento na sede do clube.

O Club Deportivo Castellón foi fundado em 20 de julho de 1922, tendo como pontos altos a presença no primeiro escalão em 1941 e a presença na final da Taça do Rei de 1972, que perdeu frente ao Athletic Bilbau.