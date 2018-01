Pub

Quinze da Linha bateu os azuis na Guia (23-13) enquanto no duelo entre as equipas que dominaram o râguebi nacional na última década, CDUL venceu Direito por 17-12.

O Belenenses perdeu esta tarde, na Guia, a sua invencibilidade no Campeonato Nacional e também a liderança da prova ao ser batido pelo Dramático de Cascais, que assim ultrapassou os azuis no topo da tabela, graças a ter um jogo a mais.

Depois de uma 1.ª parte equilibrada com a equipa da casa a sair em vantagem por 17-10 (ensaios a abrir e a fechar os 40 minutos iniciais quando jogavam em superioridade por amarelo ao pilar Hugo Valente contra um belo ensaio azul de autoria de Rodrigo Freudenthal), o 2.º tempo seria amplamente dominado pelos homens do Restelo, dominadores na avançada e em especial nas mêlées.

Mas alguma falta de liderança e um certo deslumbramento azul perante algumas facilidades concedidas pelos adversários optaram duas vezes por jogar chutar para o alinhamento faltas que poderiam ter dado fáceis 3 pontos... acabariam por penalizar a equipa de João Uva, em especial quando o excelente Hugo Valente viu segundo amarelo e o consequente vermelho. A eficácia do chutador sul-africano do Cascais em duas penalidades ditaria o resultado final...e a subida ao topo da tabela para os homens de Tomaz Morais.

No estádio Universitário de Lisboa encontraram-se as duas equipas que têm dominado hegemonicamente a última década do râguebi nacional e vencedoras dos últimos nove campeonatos (!) com Direito a somar seis títulos e o CDUL a conquistar três. E apesar do terem dominado territorialmente (muito perto dos 70 a 75% de ocupação do meio-campo contrário!) e de terem feito uma superior exibição, os advogados acabaram derrotados por 17-12, provando mais uma vez a sua pouca eficácia, que se reflete em apenas cinco ensaios alcançados nas cinco jornadas disputadas.

Os visitantes entraram melhor, mais confiantes, determinados e dinâmicos graças ao trabalho da sua avançada (sempre superior na luta corpo a corpo e nas fases estáticas durante os 80 minutos), muito bem conduzida pelo formação Pedro Leal vencedor do duelo particular com o n.º 9 rival, João Belo.

Tendo Vasco Uva e Vasco Fragoso Mendes em papel de destaque e o jovem abertura Pedro Silva a bombardear as linhas atrasadas adversárias com bons pontapés altos, a equipa de Miguel Leal acampou de armas e bagagens no meio-campo do CDUL, equipa que pareceu estar ainda de ressaca das festas com exceção de Tomás Noronha, Hamish Graham e o novo reforço, o defesa neozelandês Otumaka Mausia que mostrou belas qualidades e nunca teve uma voz de comando, dentro ou fora do relvado, que juntasse as suas tropas e corrigisse as (muitas) deficiências de um quinze sem evidente plano de jogo e que raramente pega a partida pelos colarinhos, assumindo-se como atual campeão nacional.

Com 3-3 no marcador (Tomás Noronha e Sousa Guedes a converterem penalidades depois deste ter desperdiçado uma fácil tentativa inicial, frontal e a 20 metros dos postes!), aos 24' e na primeira vez que pisou a área de 22 de Direito a equipa da casa marcou em lance de compêndio. Falta, penalidade para o alinhamento, fácil conquista, maul dinâmico imparável... e o capitão João Lino a fazer o toque de meta para injustos 10-3.

Mas nem o ensaio empolgou os universitários, equipa de água nas veias, pois os advogados continuaram a mandar na partida. Contudo faltava sempre qualquer coisa no seu ataque (os rápidos pontas Silvério e Vaz Antunes foram sempre mal servidos) e só voltariam a colorir o marcador numa penalidade de Nuno Sousa Guedes no derradeiro lance da 1.ª parte, para 10-6 ao intervalo.

O 2.º tempo foi quase decalcado a papel químico do 1.º, com Direito sempre por cima mas só a conseguir assustar a defesa contrária esteve várias vezes perto do ensaio no primeiro quarto de hora mas, por uma coisa ou outra, acabava por recuar e aos 60' e do nada Gonçalo Foro (pela enésima vez a resolver problemas bicudos...) construia o segundo ensaio da equipa da casa num lance em que, a solo, foi ultrapassando uma já cansada defesa visitante que, com menos um por amarelo a Vasco Fragoso Mendes (placagem perigosa), abriu respeitosamente alas para a passagem do ponta esquerdo internacional português.

Mas nem com 17-9 o CDUL estabilizou e ganhou confiança, pois a equipa voltou a recuar, sofreria os 17-12 em novo pontapé de Sousa Guedes e só não viu a vitória esfumar-se no último minuto pois o maul dinâmico da avançada de Direito foi parado em cima da linha de ensaio e a bola ficou presa, com a árbitra Filipa Jales com dificuldades de acompanhar o jogo na 2.ª parte devido a lesão numa perna a dar o jogo por concluído. E o suspiro de alívio dos adeptos universitários foi ouvido a muitos quilómetros de distância...

Entretanto, na Tapada, Agronomia recebeu e venceu facilmente a Académica, por 50-15. E com este injeção de moral a equipa de Frederico Sousa, na próxima quarta-feira à noite, recebe o CDUL em jogo em atraso da 2.ª jornada que, em caso de triunfo, permitirá aos agrónomos subirem ao topo da tabela.

Classificação do grupo A no final da 1.ª volta (faltando disputar os jogos Agronomia-CDUL e CDUL-Belenenses): Cascais, 15 pontos; Belenenses, 13; Agronomia, 12; CDUL e Direito, 9; Académica, 5.