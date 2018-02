Pub

Swansea empatou a zero no terreno do Sheffield Wednesday e adiou decisão para o País de Gales. Mourinho apurado

Carlos Carvalhal é um dos homens do momento do futebol inglês. Desta vez, não por guiar o Swansea a mais uma vitória, porque os cisnes empataram a zero no terreno do Sheffield Wednesday (segundo escalão) para a Taça de Inglaterra, mas pela receção a que teve direito em Hillsborough e por ter empregado mais uma metáfora.

De regresso a uma casa onde trabalhou durante dois anos e meio, o treinador português foi muito aplaudido pelos adeptos visitados e, no final, revelou ter ficado emocionado. "Quase chorei, foi um momento muito emotivo", confessou, após uma partida em que defrontou os compatriotas Frederico Venâncio e Lucas João e em que voltou a não poder contar com Renato Sanches.

Contudo, um dos destaques do dia de ontem de Carvalhal foi uma entrevista concedida à BT Sport, na qual utilizou uma analogia bem portuguesa: "Tentamos sempre descobrir a personalidade de um jogador antes de o contratarmos, se sabe trabalhar em equipa, todos os detalhes... é algo que temos em conta. Mas é um pouco como os melões: só depois de os abrir é que sabemos se são bons ou não. Umas vezes são muitos bons, outras não é o que estávamos à espera. A verdade é que muitas vezes nos surpreendem pela positiva."

A mais recente tirada do técnico de 52 anos junta-se ao "we put all the meat in the fire, in the barbecue" [pusemos a carne toda no assador], frase de Quinito a que recorreu na semana passada para explicar a vitória por 1-0 sobre o Burnley, para o campeonato. "Estávamos no fundo do oceano, na semana passada pusemos o nariz fora de água e respirámos um pouco. Agora começámos a nadar. Entre nós e a costa há ainda uma longa distância, temos de continuar a nadar muito para nos salvarmos. Quando estávamos no fundo do oceano apenas víamos peixes, pedras e muita escuridão. Agora já vemos a costa", também afirmou após esse triunfo, que ditou a saída dos galeses da zona de despromoção da liga inglesa.

Uma derrota em 12 jogos

Antes desse encontro, o treinador natural de Braga tinha oferecido uns bem lusitanos pastéis de nata aos jornalistas. Tudo isto, a juntar--se às seis vitórias e cinco empates (e uma derrota) nos primeiros 12 jogos ao leme do Swansea, justificam o que o médio sul-coreano da equipa, Ki Sung-yueng, disse dele: "Todos o adoram."

Se Carvalhal atirou a decisão para o País de Gales - vai defrontar Rochdale ou Tottenham em caso de vitória -, José Mourinho garantiu já o apuramento para os quartos-de-final, onde o seu Manchester United vai medir forças com o Brighton. Ontem, os red devils contaram com dois golos de Romelu Lukaku para vencer no terreno do Huddersfield (2-0).

Wolves empatam com golo luso

Também por Inglaterra, mas na II Liga, o líder Wolverhampton, orientado por Nuno Espírito Santo, empatou no reduto do Preston North End (1-1) e viu a distância para o perseguidor Cardiff reduzir-se para 11 pontos, numa fase em que já se realizaram 32 das 46 jornadas. O golo dos Wolves foi apontado por Hélder Costa, a passe do compatriota Ivan Cavaleiro, numa partida em que também participaram os portugueses Rúben Neves e Diogo Jota (ambos titulares) - Roderick Miranda não saiu do banco de suplentes.

Barcelona, PSG e Bayern vitoriosos

Destacados na liderança dos respetivos campeonatos, Barcelona, Paris Saint--Germain e Bayern Munique tiveram ontem mais uma jornada vitoriosa. Os catalães igualaram o recorde do clube de 31 jornadas consecutivas sem derrotas no campeonato, ao vencer por 2-0 no terreno do Eibar, com golos de Suárez e Jordi Alba - o Real Madrid de CR7 joga hoje (19.45) em casa do Betis. Os parisienses reagiram bem à derrota a meio da semana em Madrid, e alcançaram um triunfo gordo no Parque dos Príncipes, por 5-2, sobre o Estrasburgo, remates certeiros de Draxler, Neymar, Di María e Cavani (dois). Mais sofrido foi o triunfo dos bávaros no reduto do Wolfsburgo, por 2-1, com golos de Sandro Wagner e Lewandowski.