O treinador português Carlos Carvalhal tentou seduzir os jornalistas britânicos com pastéis de nata, na conferência de imprensa desta amanhã. O técnico do Swansea levou um tabuleiro com os tradicionais bolos portugueses para distribuir e fez sucesso. E quando lhe perguntaram sobre a contratação de Andre Ayew resolveu... apontar para os pastéis.

Segundo a imprensa britânica, no entanto, quem precisa de doces são os fãs do clube, já que o treinador tem uma extensa lista de lesionados, incluindo Renato Sanches e Angel Rangel nota o The Sun.

Carvalhal está no comando dos 'cisnes' desde 28 de dezembro, e teve um bom início: conseguiu retirar a equipa da zona de despromoção, com 11 pontos em seis jornadas e vitórias a alguns grandes, como é o caso do Liverpool e Arsenal, e mantém a equipa na corrida pela Taça.