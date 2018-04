Pub

O treinador português Carlos Carvalhal disse, esta quinta-feira, esperar que Renato Sanches regresse na próxima semana aos trabalhos com a equipa do Swansea, da I Liga inglesa de futebol.

"Achamos que ele vai voltar na próxima semana, e se está de volta é porque está no final da sua recuperação", disse o treinador do Swansea, na conferência de imprensa de antevisão do jogo fora com o West Bromwich.

Renato Sanches, jogador emprestado pelo Bayern Munique ao Swansea, contraiu uma lesão no jogo da Taça de Inglaterra frente ao Notts County, no final de janeiro e teve de ser substituído aos 32 minutos, não jogando desde então.

O jovem internacional português teve autorização para recuperar da lesão e da sua condição física na Alemanha, com o acompanhamento médico do clube de Munique e deve regressar ao País de Gales na próxima semana.

"Vamos ver como ele progride e quando estará pronto para jogar", acrescentou Carvalhal.