Carol Henrique e Camilla Kemp apontadas à final do Caparica Pro

Pub

O Caparica Pro entrou esta quarta-feira na fase decisiva, com duas portuguesas a qualificar-se para as meias-finais: a campeã nacional Carol Henrique e a top nacional Camilla Kemp.

Na competição masculina, pelo caminho ficaram Afonso Antunes e Jácome Correia, eliminados nos quartos de final do campeonato, ao passo que o espanhol residente em Portugal e campeão em título, Gony Zubizarreta, cimentou o favoritismo, qualificando-se para as meias.

Assim, apresenta-se um cenário interessante para a etapa caparicana do circuito de qualificação mundial (QS), com Camilla Kemp e Carol Henrique a um passo da final, com a particularidade de se poder assistir a um reencontro da campeã nacional com a campeã do Caparica Pro do ano passado, a francesa Justine Dupont. As outras duas competidoras da primeira meia-final serão a inglesa Ellie Turner e outra francesa, Uhaina Joly.

Na outra meia-final, Camilla Kemp terá pela frente a israelita Anat Lelior e as espanholas Garazi Sanchez-Ortun e Nadia Erostarbe.

Questionada sobre a hipótese de poder defrontar a campeã nacional na final do Caparica Pro, numa espécie de reencenar da Liga Meo nacional, Camilla Kemp reagiu com agrado: "Seria muito bom ter duas portuguesas na final, claro, mas vamos ver. Para já, sinto-me a surfar muito bem e muito satisfeita com o resultado. O mar estava muito complicado de manhã e a partir dos quartos-de-final todas as baterias são difíceis, mas consegui aproveitar duas oportunidades ao meu dispor e passei. E agora...é tentar chegar à final."

Entretanto, no projunior (Caparica Junior Pro), Afonso Antunes terminou a sua jornada nos quartos-de-final, num heat em que foi penalizado por uma estratégia algo arriscada em que terá esperado demasiado tempo para fazer ondas. Igual desfecho teve a campanha do caparicano Guilherme Ribeiro, outro dos favoritos da terra, que se ficou pelo terceiro lugar do seu heat.

A surpreendente Camila Costa

A melhor surpresa do dia estava, todavia, reservada para o final da longa (quase 12 horas) jornada de competição: Camila Costa selou a passagem à final do Caparica Junior Pro feminino, vencendo com classe a sua meia-final.

A jovem surfista (17 anos), oriunda das Caldas da Rainha, não escondeu a sua alegria no final da bateria: "Não estava à espera de chegar tçao longe, mas agora vou para a final fazer o meu melhor surf, é só nisso que estou a pensar", acrescentando ainda meio desconcertada, quando questionada acerca dos seus planos internacionais para o resto da época: "Não sei bem se vou fazer mais provas no estrangeiro, mas pode ser uma possibilidade..."

Mundial de Longboard arranca esta quinta-feira

Refira-se que esta quinta-feira arranca o Caparica Longboard Pro, etapa do circuito de qualificação de Longboard, com alguns dos melhores mundiais praticantes da modalidade, como a havaiana Honolua Blomfield, campeã mundial de longboard em título ou a brasileira Chloé Calmon, ex-vice-campeã mundial.