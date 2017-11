Pub

Carlos Vieira (Citroën DS3) assegurou este sábado o seu primeiro título de campeão nacional de ralis, graças à vitória final e em 11 especiais do Rali do Algarve, relegando Pedro Meireles (Skoda Fabia) para a segunda posição do campeonato.

O piloto natural de Fafe sucede a José Pedro Fontes (Citroën DS3), que venceu os dois últimos campeonatos e ficou afastado da competição devido a um grave acidente no Rali de Portugal.

Desde o primeiro dos 155 quilómetros cronometrados no rali algarvio, que Carlos Vieira atacou a liderança de Meireles, campeão em 2014 e que partiu com uma vantagem de 8,34 pontos para a nona e última prova do Nacional.

Em desvantagem, Carlos Vieira adotou um ritmo forte do princípio ao fim do rali e foi somando vitórias em classificativas, amealhando 0,38 pontos por cada um desses melhores tempos.

Vencer o rali assegurava, desde logo, cinco pontos a mais, mesmo que Pedro Meireles fosse segundo, mas os pontos somados com os triunfos nas classificativas fizeram a diferença nas contas finais.

Carlos Vieira venceu 12 das 13 especiais do rali e mesmo a anulação da sexta classificativa, depois do despiste de Daniel Nunes (Peugeot 208), garantiram 4,18 pontos que, somados aos 25 da vitória, foram suficientes para conquistar o título nacional, por 0,84 pontos.

O Algarve foi o terceiro triunfo da época para Carlos Vieira, depois de ganhar em Espinho e Mortágua, igualando o registo de Pedro Meireles, que tinha vencido no Serras de Fafe, Rali de Portugal [no qual foi o mais rápido na vertente Nacional] e Vidreiro.

Nas contas finais do rali do Algarve, o turco Yagiz Avci (Skoda Fabia) terminou na segunda posição, a 1.44,9 minutos de Carlos Vieira, e o checo Vojtech Stajf (Skoda Fabia) fechou o pódio, a 2.18,50.

Pedro Meireles terminou no quarto lugar, sendo o segundo nas contas do Nacional, a 3.36,20 minutos do novo campeão.

Quanto ao European Rally Trophy (ERT), prova FIA que terminava na prova algarvia, foi conquistado por Yagiz Avci.