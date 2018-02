Pub

Técnico português está a fazer um bom trabalho no Swansea

O treinador português Carlos Carvalhal foi esta quarta-feira nomeado para treinador do mês de janeiro da Premier League, depois do bom trabalho que tem vindo a fazer no Swansea.

Além do técnico luso, que anteriormente trabalhava no Sheffield Wednesday, da segunda liga inglesa, estão também nomeados Pep Guardiola, Eddie Howe, Jurgen Klopp, José Mourinho, David Moyes e Mauricio Pochettino.