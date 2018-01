Pub

O Swansea venceu o Wolverhampton por 2-1, no jogo de desempate da 3ª eliminatória da Taça de Inglaterra

O Swansea, treinado por Carlos Carvalhal, garantiu esta quarta-feira o apuramento para a 4ª eliminatória da Taça de Inglaterra ao vencer o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, por 2-1.

A equipa da casa, que não contou com Renato Sanches, colocou-se em vantagem aos 11 minutos, por Jordan Ayew, mas na segunda parte os Wolves, que contaram com Roderick Miranda e Hélder Costa no onze, empataram por outro português: Diogo Jota, que marcou dois minutos depois de ter entrado em campo.

Contudo a esperança da equipa do segundo escalão durou pouco, uma vez que Wilfred Bony respondeu de imediato com o segundo golo, que ditou o resultado final favorável ao Swansea.

Enquanto isso, o Chelsea sofreu muito para ultrapassar, em casa, o Norwich, algo que conseguiu apenas no desempate por penáltis (5-3). Isto depois de um empate 1-1, com os blues a adiantarem-se no marcador por Batshuayi, tendo Jamal Lewis, em cima do minuto 90, feito empate para o Norwich, que contou com Ivo Pinto e Nélson Oliveira como titulares.

Aliás, o antigo avançado do Benfica falhou o único penálti do desempate, tendo o Chelsea terminado o prolongamento com menos dois jogadores por expulsão de Pedro Rodríguez e Morata.

Noutro jogo da noite, destaque para a eliminação do Bournemouth, do escalão principal, que foi ao campo do Wigan, do terceiro escalão, perder por esclarecedores 3-0.