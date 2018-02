Pub

Swansea do treinador português foi derrotado este sábado no terreno do Brighton por 4-1, precisamente o mesmo resultado pelo qual o West Ham perdeu no reduto do Liverpool, na 28.ª jornada da liga inglesa

Depois de dez jogos sem perder para todas as competições, a onda invicta do Swansea de Carlos Carvalhal terminou este sábado com uma derrota volumosa no terreno do Brighton (1-4), num jogo em que os galeses não contaram com o lesionado Renato Sanches. Os cisnes acabaram também por cair na zona de despromoção.

Também em partida para a 28.ª jornada da liga inglesa, o West Ham de João Mário (atuou 83 minutos) foi goleado em Anfield pelo Liverpool (4-1), adversário do FC Porto na Liga dos Campeões.

Outro português que esteve em ação foi Cédric Soares, que alinhou os 90 minutos no empate forasteiro do Southampton no reduto do Burnley (1-1). Já Adrien Silva não saiu do banco no empate caseiro do Leicester diante do Stoke City (1-1).

Também este sábado, Bournemouth e Newcastle empataram a dois golos e o Huddersfield venceu no terreno do lanterna vermelha West Bromwich (1-2).