Treinador português chegou a acordo para a rescisão de contrato que o ligava ao 15.º classificado do Championship. Saída oficializada após o sétimo jogo consecutivo sem vencer

Carlos Carvalhal chegou a acordo com o Sheffield Wednesday, 15.º classificado da II Liga Inglesa, para a rescisão de contrato. A saída foi oficializada este domingo, um dia depois de os owls terem somado, na derrota por 1-2 diante do Middlesbrough, o sétimo jogo consecutivo sem vencer.

"Gostaria de agradecer com toda a sinceridade ao Carlos, pelo tempo, esforço e compromisso com o Sheffield Wednesday nos últimos dois anos e meio. As duas partes acreditam que chegou a hora de seguir caminhos separados. Mantenho um enorme respeito pelo Carlos como treinador e como pessoa e ele será sempre bem-vindo em Hillsborough", afirmou o dono e presidente Dejphon Chansiri, em declarações reproduzidas pelo site oficial do clube.

Carlos Carvalhal tinha assinado pelo clube inglês no verão de 2015, tendo alcançado o playoff de promoção nas duas primeiras temporadas, embora não tenha atingido a ambicionada subida à Premier League.