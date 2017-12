Pub

O treinador português é o novo treinador do clube onde alinha o português Renato Sanches

"Bem-vindo ao Swansea, Carlos Carvalhal", lê-se numa curta mensagem naquela rede social do clube galês, no qual atua Renato Sanches.

Esta será a primeira experiência de Carlos Carvalhal na Premier League, após duas épocas e meia ao serviço do Sheffield Wednesday, do Championship, segundo escalão do futebol inglês.

"Há muito tempo que queria trabalhar na Premier League. Neste momento, se perguntarem a cem pessoas que acompanham futebol, elas vão dizer que o Swansea vai ser despromovido. Esta é a ideia geral, talvez algumas digam que precisamos de um milagre, mas quando as coisas estão entregues às mãos dos homens, não é um milagre que se precisa. Está nas nossas mãos e nós conseguimos alcançar coisas", referiu o técnico português.