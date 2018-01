Pub

Sérgio Ramos, Marcelo, Modric e o português sentaram-se à mesa para analisar o que está na origem do mal-estar de CR7 e de que forma podem ajudar a melhor a situação.

Os capitães do Real Madrid convidaram Cristiano Ronaldo para jantar e falar sobre o que tem incomodado o português, que nem os golos tem festejado. No domingo, o português marcou dois golos na goleada ao Dep.Corunha (7-1), mas não festejou os golos e foi notícia por ter ficado a sangrar, após o lance do segundo golo.

Sérgio Ramos, Marcelo, Modric e o próprio Ronaldo sentaram-se à mesa, com o central a assumir o papel de líder e tentar travar uma possível saída de Ronaldo do Bernabéu, segundo o jornal Marca. Alguma imprensa espanhola noticiou que o Real Madrid não tem dinheiro para renovar com o melhor do mundo, mas, desde então, pessoas ligadas ao jogador vieram a público defender que "não é uma questão de dinheiro".

Por isso, segundo a rádio Onda Cero garantiu que foi Florentino Pérez a incumbir o capitão de liderar esta iniciativa no sentido de resgatar o melhor CR7.

Além da cimeira de capitães ao jantar, também o presidente e o treinador, Zidane, reuniram para analisarem o momento da equipa e a possibilidade de garantir reforços no mercado de janeiro. O Real Madrid está a 19 pontos do Barcelona (embora com menos um jogo),