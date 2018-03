Pub

Em causa está o atual clima de crispação e suspeição no futebol português

Capitães de equipa de clubes da I e II Liga, assim como representantes do Sindicato de Jogadores, vão reunir na segunda-feira com o secretário de Estado do Desporto e presidentes da Liga Portuguesa de Futebol e da Federação Portuguesa de Futebol para falar sobre o atual clima de crispação e suspeição no futebol português, adianta a edição desta sexta-feira do jornal Record.

Ainda segundo o jornal desportivo, o Sindicato tem falado esporadicamente com os capitães de algumas equipas e chegou a estar em cima da mesa uma possível greve. Mas a ideia foi afastada. A reunião de segunda-feira, em princípio, terá lugar na sede da Liga, no Porto. A I Liga estará representada por cinco capitães de equipa e a II por dois. Ainda não são conhecidas as identidades dos escolhidos.