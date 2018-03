Pub

O campeonato grego de futebol regressa no sábado, após quase três semanas de suspensão devido a incidentes no jogo entre o PAOK e o AEK Atenas, anunciou esta segunda-feira a Liga grega.

A suspensão, decidida pelo ministro dos Desportos, Yiorgos Vassiliadis, surgiu após a interrupção desse jogo, em 11 de março, em que o presidente do PAOK, Ivan Svvidis, entrou armado em campo.

O dirigente exaltou-se depois de o árbitro ter anulado um golo que garantia a vitória do PAOK e colocava a equipa na liderança do campeonato.

Os jogos serão retomados no fim de semana, com regras entretanto definidas, entre as quais a descida automática de qualquer equipa que na mesma época tenha três situações de violência.

No acordo, estabelecido com o ministro dos Desportos, os clubes concordaram também com sanções para as equipas cujos dirigentes façam declarações públicas que incitem à violência.

A isto acresce a responsabilidade dos clubes pela segurança e organização dos jogos, deixando de ser a polícia a fazê-lo.