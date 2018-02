Pub

O avião que trouxe a seleção campeão europeia de futsal já está em Portugal. Comitiva vai ser recebida por Marcelo esta tarde

Os novos campeões europeus de futsal já aterraram em Lisboa, cerca das 13.30. Centenas de pessoas aguardavam Ricardinho e companhia na área das chegadas do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para saudar a comitiva que conseguiu um título inédito para Portugal, aos gritos de "Portugal, Portugal, campeões, campeões".

Ricardinho foi a primeiro a sair da porta da área das chegadas e fez logo questão de exibir a taça para as centenas de adeptos que aguardavam a seleção. "Incrível, é um momento lindo ter aqui as famílias e toda esta gente à nossa espera. Orgulhem-se de nós, porque o futsal merece. Este troféu é para os milhões de portugueses que nos apoiaram. Fomos a equipa mais forte, mais coesa e merecemos este título. A minha lesão? O importante é levantar este troféu para todos os portugueses. Depois amanhã logo se vê", disse o melhor jogador do Mundo.

"O coração vai bater forte hoje e sempre. Portugal conseguiu um feito inédito. Esta seleção deixou uma nação orgulhosa", atirou Pedro Carim ainda no aeroporto.

"Não era um sonho, era um objetivo. Estamos extremamente felizes. Por nós, pela família do futsal e por todos os portugueses. Sabíamos a cor que queríamos [da medalha]. Era óbvio. Mais do que um sonho, era um objetivo. Eu disse sempre que as medalhas tinham de vir, e sabíamos qual a cor que queríamos", referiu o selecionador Jorge Braz.

A comitiva portuguesa vai ser recebida ainda esta tarde por Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém. E segue depois para a Cidade do Futebol, em Oeiras, onde a taça vai ser colocada ao lado do troféu ganho pela seleção de futebol em 2016 no Europeu de França.

O presidente da República já felicitou a seleção de futsal, através de uma nota no 'site' da Presidência, pela conquista do título de campeão europeu, enaltecendo a "prestação ímpar" da equipa que "enche de orgulho" todos os portugueses.

"Mais uma vez os portugueses demonstraram que quando são bons são os melhores. A prestação ímpar dos nossos compatriotas provou as qualidades e o mérito destes atletas que conquistaram pela primeira vez o Campeonato da Europa de Futsal, feito que enche de alegria e orgulho o Presidente da República e todos os portugueses", lê-se na nota divulgada.

Também o primeiro-ministro, António Costa, felicitou a equipa portuguesa pela conquista do título de campeão europeu de futsal, sublinhando que foi um triunfo merecido.

"Portugal é Campeão Europeu de Futsal! Parabéns", escreveu António Costa no Twitter minutos depois do final do jogo contra a Espanha. Costa acrescentou ainda: "Merecem este título. Viva Portugal!".

Cristiano Ronaldo também congratulou a seleção pela conquista.

O selecionador português de futsal, Jorge Braz, renovou o contrato até 2020, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.