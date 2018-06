Pub

Só por uma vez a seleção alemã tinha sido eliminada na primeira ronda do Mundial: em 1938

A última jornada do grupo F ditou um dos maiores choques da história dos campeonatos do mundo: a eliminação da Alemanha, campeã mundial em título, na primeira fase, após a derrota frente à Coreia do Sul, por 2-0.

Se a eliminação precoce do campeão em título até parece ter-se tornado uma tendência recente - Espanha, em 2014, e Itália, em 2010, já tinham sofrido o mesmo desfecho -, já a queda da Mannschaft na primeira fase do torneio é uma raridade histórica.

A única vez que tal acontecera foi há... 80 anos, no Mundial de 1938. Então, o campeonato do mundo não tinha fase inicial de grupos e começou com uma eliminatória de oitavos-de-final, que a Alemanha - a seleção do Anschluss [anexação da Áustria, em vésperas da II Guerra Mundial] - perdeu frente à Suíça de Karl Rappan, o inventor do ferrolho (tática precursora do catenaccio), por 4-2 num jogo de repetição, após o empate a 1-1 no primeiro.

De então para cá, a Alemanha ganhou quatro títulos mundiais e não voltou a cair na primeira fase da competição. Até hoje.

Participações da Alemanha:

Uruguai 1930 - Não entrou

Itália 1934 - 3.º lugar

França 1938 - Eliminada na 1.ª ronda

Brasil 1950 - Impedida de participar

Suíça 1954 - Campeã

Suécia 1958 - 4.º lugar

Chile 1962 - 1/4 finais

Inglaterra 1966 - Vice-campeã

México 1970 - 3.º lugar

Alemanha 1974 - Campeã

Argentina 1978 - 2.ª fase de grupos

Espanha 1982 - Vice-campeã

México 1986 - Vice-campeã

Itália 1990 - Campeã

EUA 1994 - 1/4 finais

França 1998 - 1/4 finais

Coreia/Japão 2002 - Vice-campeã

Alemanha 2006 - 3.º lugar

África do Sul 2010 - 3.º lugar

Brasil 2014 - Campeã

Rússia 2018 - Eliminada na 1.ª fase

Campeões do mundo eliminados na primeira fase:

Itália em 1950

Brasil em 1966

França em 2002

Itália em 2010

Espanha em 2014

Alemanha em 2018