Temperaturas chegaram aos 40 graus e causaram problemas a vários jogadores, que pedem mais proteção. Francês Gael Monfils sentiu-se "tonto" no encontro com Novak Djokovic

O calor é um tema recorrente no Open da Austrália e volta este ano a levantar questões sobre a política de calor extremo aplicada pelo primeiro Grand Slam da temporada, depois de ontem se terem sucedido as queixas de tenistas - sobretudo do francês Gael Monfils, que se sentiu "tonto" e "em grandes dificuldades" durante o encontro que perdeu frente ao sérvio Novak Djokovic.

Na memória de todos os profissionais e adeptos do ténis ainda estão bem presentes aqueles primeiros dias da edição de 2014 do major australiano, que viram desisitir um número recorde de jogadores, entre episódios de desmaios, alucinações e solas derretidas que afetaram vários atletas. Como foi o canadiano Frank Dancevic, que jurou ter visto o Snoopy (sim, o famoso cão do Charlie Brown) momentos antes de cair desmaiado no court, durante o primeiro set do encontro com o francês Benoit Paire.

Para já, nesta edição, ainda não há registos de desmaios nem de que algum jogador tenha avistado qualquer personagem de BD do outro lado da rede - o que até pode ter acontecido durante a jornada desta madrugada, para a qual estavam previstas temperaturas máximas de 42 graus -, mas já ficaram sinais de alarme sobre aquele que tem sido um dos temas mais quentes deste Open da Austrália nos últimos anos.

Desde Nadal a Djokovic, Del Potro ou Muguruza, foram vários os tenistas que se queixaram das condições climatéricas na quinta-feira, quando os termómetros chegaram aos 40 graus celsius em Melbourne - estimando-se que tenham ultrapassado os 50 ao nível do court.

Mas aquele que mais sofreu foi mesmo o francês Gael Monfils, que no encontro frente ao sérvio Djokovic sentiu "tonturas" e "dificuldades para respirar", tendo mesmo sentido a necessidade de chamar assistência médica e avisar o árbitro de cadeira de que iria colapsar caso o obrigasse a cumprir o limite máximo de apenas 25 segundos de intervalo entre pontos, a cada serviço.

"Foi doloroso. Fiquei bastante tonto a determinada altura, acho que sofri uma insolação durante uns 40 minutos, tentei refrescar-me a acalmar, mas mesmo com as toalhas de gelo e a água o meu corpo continou super quente. Quando chamei o médico ele não conseguiu dar-me respostas. Perguntei-lhe o que fazer e quanto tempo iria continuar a sentir-me assim, mas ele só dizia para beber água", contou Monfils no final do encontro, que terminou com a vitória de Djokovic em quatro sets (3-6, 6-3, 6-1 e 6-3).

Depois da problemática edição de 2014, o Open da Austrália introduziu novas regras na sua política de jogo sob calor extremo, fixando um limite de 40 graus celsius e 32,5 graus no índice WBGT (temperatura global de bolbo húmido), que analisa um conjunto de fatores como como o calor, radiação solar, humidade e velocidade do vento.

Mas os tenistas contestam a rigidez das regras e apelam ao bom senso. Como o fez o próprio Djokovic, após a vitória sobre Monfils: "Há dias em que o supervisor do torneio tem de ter a sensibilidade de perceber que é preciso parar, para não colocar ninguém em risco. Hoje estivemos nos limites."

Nadal também juntou a sua voz, apelando ao fecho da cobertura dos courts para poupar tenistas e espetadores à luz direta do sol - as próprias bancadas têm estado bastante vazias nos picos de calor, ocupadas apenas por alguns aventureiros.

Com o esperado aumento da temperatura para a jornada desta sexta-feira, Gael Monfils deixou uma mensagem aos tenistas ainda em prova: "Honestamente, boa sorte para todos." A partir de sábado, contudo, prevê-se que as temperaturas baixem e a polémica arrefeça.