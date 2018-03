Pub

O veterano guarda-redes da Juventus, Gianluigi Buffon, regressou à seleção italiana cerca de quatro meses depois de ter anunciado a sua retirada internacional em novembro, na sequência da eliminação no playoff de apuramento para o Mundial 2018, aos pés da Suécia.

"Sempre fui um elemento agregador na seleção e gostava que a minha presença fosse levada da mesma maneira. Estou aqui porque sou consistente com tudo o que sempre disse, e pelo sentido de responsabilidade. O Di Biagio [selecionador interino] foi espetacular comigo. Os jovens já cresceram e vão ter todo o espaço", afirmou o guardião de 40 anos, em declarações à Gazzetta dello Sport.

Buffon, 175 vezes internacional pela squadra azurra, admitiu ainda que regressou à convocatória em homenagem do falecido Davide Astori, com o qual partilhou o balneário da seleção. "O Davide é outra razão pela qual estou aqui e responder à convocatória. Queria estar presente", frisou.

Nesta janela para os compromissos das seleções, a equipa nacional italiana vai defrontar a Argentina no dia 23, no Estádio Etihad (Manchester), e Inglaterra no dia 27, em Wembley (Londres).