Real Madrid nas meias-finais após penálti marcado por Ronaldo no último minuto

UEFA instaura processo a Buffon por comportamento agressivo com árbitro

Apesar de ter perdido por 3-1, o Real Madrid conseguiu afastar a Juventus da Liga dos Campeões e garantir a passagem às meias-finais da competição, na sequência de uma penalidade convertida com sucesso por Cristiano Ronaldo no último minuto do jogo. Recorde-se que na primeira mão dos oitavos-de-final, disputada em Turim, os merengues tinham vencido a equipa italiana por 3-0.

Buffon que foi expulso do encontro depois de dar dois encontrões contra o árbitro, mostrou-se bastante irritado após a partida.

O jogador da Juventus considerou o golo "um lance duvidoso", e salientou que é impensável destruir o sonho de uma equipa que deu o seu melhor durante os 90 minutos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"O árbitro tornou-se o protagonista, um ser humano não pode assinalar um lance super duvidoso num jogo como este. No lugar do coração, tens de ter um caixote de lixo para marcar aquela grande penalidade. Se um árbitro não tiver a personalidade certa, deve ficar na bancada a comer batatas com a esposa. Ele não tinha coragem e personalidade para apitar a este nível", acrescentou.

Também depois do encontro, enquanto passava pela zona mista do Santiago Bernabéu, Cristiano Ronaldo fez questão de interromper a entrevista de Buffon, para lhe dar um abraço. "Tenho muito respeito pelo Buffon. Respeito-o muito, está no quadro dos melhores guarda-redes de sempre e espero que não se despeça já dos jogos da Liga dos Campeões", declarou o craque do Real Madrid.

Alexandre Del Piero, uma lenda viva da Juventus, considerou estranhas as declarações de Buffon, afirmando que o guarda-redes se precipitou nas críticas dirigidas ao árbitro. "Quando Gigi falou sobre o árbitro... Tive dificuldade em compreendê-lo, para ser sincero. Não compreendo porque se fala tanto do primeiro jogo. O futebol é assim, analisa-se o momento, seja ele agradável ou mau. Creio que dentro de poucos dias, Buffon dirá palavras diferentes sobre o árbitro", disse o antigo capitão do clube de Turim, numa entrevista concedida ao canal de televisão Sky Sport Italia.

Ainda sobre o jogo, Buffon reclamou por uma penalidade que terá ficado por assinalar a favor da Juventus, em Turim, por alegadamente ter ocorrido uma falta de Keylor Navas sobre Cuadrado, aos 93 minutos.