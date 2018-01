Pub

Jogador do Pinhalnovenese é irmão de David Simão e primo de Rúben Amorim. (em atualização)

Bruno Simão, jogador do Pinhalnovense, irmão de David Simão e primo de Rúben Amorim, ex-Benfica, sofreu um grave acidente de viação, no dia 24, e encontra-se no Hospital de Santa Maria em coma induzido.

"Não sabemos quando poderá recuperar. O que posso dizer, em meu nome e de todo o grupo, é que estamos a apoiá-lo e a acreditar que possa recuperar", disse o treinador Ricardo Cravo ao jornal ABola.