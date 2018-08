Bruno de Carvalho regressa ao Facebook na final e pede união aos adeptos

O jogo da final da Taça de Portugal estava perto do fim, com o resultado em 2 a 0 para o Desportivo das Aves, quando os adeptos sportinguistas começaram a abandonar o Estádio do Jamor.

Bruno de Carvalho, que não assistiu ao jogo ao vivo, não gostou de ver os adeptos leoninos a sair mais cedo do recinto de jogo e voltou ao Facebook para pedir que não o fizessem.

"NÃO ABANDONEM O CAMPO! NÃO PROVOQUEM CONFUSÕES! APOIEM OS 90 MINUTOS! O SPORTING CP É ISSO! APOIEM A NOSSA EQUIPA E O NOSSO CLUBE!", escreveu.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Depois do golo de Montero e do final da partida, que terminou com a derrota do Sporting, o presidente leonino voltou à rede social para pedir calma aos sportinguistas.

"SOMOS UMA FAMÍLIA! CALMA ! MOSTREM QUE SOMOS GRANDES E APOIEM A EQUIPA! FRUSTRAÇÃO NUNCA PODERÁ SEPARAR UMA FAMÍLIA!!!"

O jogo ficou 2 a 1 para o Desportivo das Aves que assim faz história, ao ganhar a primeira taça para o clube, e porque segue para a Liga Europa.

Em 09 de abril, Bruno de Carvalho anunciou o afastamento da rede social Facebook, seguindo a vontade "erradíssima" da maioria, numa publicação em que assinalou a traição do presidente da Mesa da Assembleia Geral, Jaime Marta Soares.