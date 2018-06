Bruno de Carvalho proibido de frequentar Alvalade

Pub

Comissão de Gestão liderada por Torres Pereira já entrou em funções e começou por falar com os trabalhadores e impedir o ex-líder de frequentar as instalações do clube e da SAD.

Bruno de Carvalho está proibido de entrar nas instalações do Sporting e da SAD leonina, segundo foi informado aos trabalhadores esta segunda-feira pela comunicado da Comissão de Gestão liderada por Torres Pereira.

A proibição é extensiva a José Quintela, Alexandre Godinho, Luís Roque e Luís Gestas, os restantes membros do Conselho Diretivo, que se mantiveram em funções e tal como o agora ex-presidente foram destituídos e Assembleia Geral, no passado sábado.

Em circular interna, a Comissão de Gestão explica ainda que já solicitou ao Departamento de Relações com Investidores da SAD a divulgação ao mercado da troca de Bruno de Carvalho por Sousa Cintra, novo presidente da Sociedade da qual continuam a fazer parte, até Assembleia Geral de acionistas Carlos Vieira e Rui Caeiro.

