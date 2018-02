Pub

Líder leonino responde ao adepto que o criticou de forma dura

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, respondeu a Francisco Moita Flores, conhecido adepto sportinguista que declarou no Facebook que nunca mais iria comprar o jornal do Sporting, nem ver o canal do clube, enquanto o "senhor Bruno for presidente".

Agora, o líder leonino, utilizando a mesma ferramenta que Moita Flores utilizou, o Facebook, responde ao escritor pedindo-lhe que... pague as quotas em atraso.

"Caro Moita Flores, está no seu direito de não ver a Sporting TV, nem comprar o Jornal Sporting. Dito isto, apenas gostaria de lhe pedir que fizesse um favor ao seu Clube e suas modalidades: que regularize as quotas que, por coincidência, não paga desde finais de 2013. Tenho a certeza de que, com esta lupa, consegue ver o suficiente para proceder ao referido pagamento. Bem haja e SL", escreveu Bruno de Carvalho em resposta.