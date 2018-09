Gelson para Bruno de Carvalho: "Neste momento o meu foco é a seleção"

Bruno de Carvalho revelou no Facebook uma troca de mensagens com Gelson Martins, Bruno Fernandes e empresário de Bas Dost antes dos jogadores avançarem para as rescisões. Na troca de mensagens fica clara a preocupação do presidente do Sporting com os atletas e com a possível saída de Alvalade, mas permanece a dúvida sobre o conteúdo de outras mensagens, que foram apagadas.

Já sobre William Carvalho, um dos quatro jogadores que na segunda-feira rescindiram com o Sporting, não foi mencionada qualquer troca de mensagens.

Nas mensagens, o presidente do Sporting fala num "mundo de enganos que necessitam de verdades" e mostra mensagens trocadas através do WhatsApp. No caso de Bas Dost, Bruno de Carvalho enviou uma mensagem a Gunther Neuhaus, empresário do holandês, para tentar saber o que o avançado ia fazer. "Preciso que diga alguma coisa porque um jornal avança que o Bas só fica se eu sair", afirmou.

"A única coisa que posso dizer neste momento é que Bas está devastado, isto nunca devia ter acontecido. É uma injustiça brutal, ele não merece isto. Ele não confia em ninguém. Agora saiu para férias, depois falo com ele sobre a situação. Não vamos falar com a imprensa agora", respondeu Gunther Neuhaus.

A quem Bruno de Carvalho garantiu que melhorou as condições de segurança no Sporting e que os responsáveis pelo ataque já estavam na prisão. "Isto nunca mais vai voltar a acontecer", garantiu o presidente leonino.

As mensagens enviadas a Gelson e Bruno Fernandes foram um pouco diferentes. Já com os jogadores ao serviço da seleção, o líder leonino perguntou a cada um deles. "Tens alguma dúvida que queiras esclarecer?", perguntou Bruno de Carvalho. Bruno Fernandes respondeu que já estava a par de tudo através do empresário, enquanto Gelson garantiu que o seu foco é a seleção.

Perante a resposta do extremo, o presidente fez ainda referência a Rúben Semedo, grande amigo de Gelson e ex-jogador do Sporting que se encontra neste momento em prisão preventiva. "Já agora, um assunto que me está a preocupar: o Rúben precisa de ajuda do Sporting? Podemos ajudar e se o clube dele quiser podemos tê-lo emprestado na próxima época para o ajudar desportivamente, em família, que é o Sporting. Precisa?", escreveu.