Pub

O agora presidente destituído do Sporting reagiu este domingo no Facebook ao resultado da Assembleia Geral que o afastou da direção do clube. Bruno de Carvalho diz que até podia impugnar a AG, mas não o vai fazer para que o clube passe rapidamente para as mãos dos "cretinos" e da "elite mal cheirosa" que nele realmente manda.

Bruno de Carvalho garante que vai deixar de ser sócio e adepto do Sporting. Numa longa reação publicada este domingo no Facebook ao resultado da Assembleia Geral que o retirou da liderança do clube, por uma larga maioria dos votos (71% contra o Conselho Diretivo, 29% a favor), o agora presidente destituído diz que até "podia impugnar a AG por todas as ilegalidade cometidas", mas não o vai fazer, para não atrasar a devolução "do clube a quem nele mesmo manda", aqueles a quem chama de "elite mal cheirosa", "cretinos que não valem o ar que respiram" e "ilustres inúteis".

"Mas para mim acabou", assume Bruno de Carvalho no texto, para logo de seguida informar que vai enviar já amanhã a carta de suspensão vitalícia de sócio e que nunca mais irá sequer a eventos desportivos do Sporting. "Não, não vou regressar para as bancadas. Não, não vou mais vibrar com as vitórias. Foram 46 anos de um amor intenso mas que vim a descobrir que não era o que eu pensava, que não me identifico minimamente com os seus falsos princípios e falsos valores e que me andava a trair", diz Bruno de Carvalho num post publicado às 6.00 deste domingo.

"Foi uma honra servir os Sportinguistas, mas não sinto qualquer honra de ter servido uma instituição que me fez sair com o rótulo de criminoso e de mandante de ataques terroristas. Tristes e fracos de espírito todos aqueles, muitos ou poucos, que puseram um cruz no sim à destituição da única Direcção que teve um mandato, no Clube e SAD positivo, que fez um Pavilhão, que devolveu a honra de ser do Sporting CP a milhões de Sportinguistas, que conquistou em 5 anos 7 títulos europeus e que colocou o Sporting CP novamente como a maior Potência Desportiva Nacional!", continua Bruno de Carvalho, que além dos sócios que votaram contra si ataca também violentamente os "viscondes" que diz que mandam no clube: "Não consigo sentir orgulho na obra feita. Servi o melhor que pude o Sporting CP e sei que fizemos coisas que vão perdurar no tempo. Mas orgulho... perdi todo quanto vejo que afinal o Clube que amava, que quis transformar num Clube popular, de e para o povo, de e para os adeptos, de e para os sócios... afinal nunca deixou de ser um Clube de Viscondes com sempre com os mesmos a dominar: os Stromps, os Leões de Portugal os Cinquentenários, os Ricciardis, os Casquilhos, as Isabeis Trigo Miras, as Margaridaa Caldeiras da Silva, os Abrantes Mendes, os Barbosas da Cruz, os José Pedro Rodrigues, os Sobrinhos, os Dias Ferreiras, os Barrosos, os Sampaios, os Zé Eduardos, os Seixas, os Severinos, os Vascos Lourencos, os Roquettes, os Godinhos, os Dias da Cunha os Rogério Alves, os Jaime Marta Soares... Enfim... um Clube de Ilustres Inúteis mas que realmente mandam".

Apesar de dizer que a AG deste sábado na Altice Arena ter sido "uma das maiores golpadas a que assistiu na vida", em que "um conjunto de cretinos" viciou os resultados, que estão "ao contrário", Bruno de Carvalho sublinha que "chega". "Lutei tanto que secou. Não consigo mais sentir este Clube... Não sou mais do Sporting Clube de Portugal porque fui enganado... Não quero fazer parte de um conjunto de cretinos que não valem o ar que respiram. Não me quero mais aproximar de uma elite bafienta e mal cheirosa que sempre doninou o Sporting Clube de Portugal! Hoje deixei de ser para sempre sócio e adepto deste Clube. A tristeza é tremenda mas a desilusão matou tudo!".

Deixa ainda uma mensagem de despedia aos adeptos sportinguistas, mais uma vez em forma de ataque aos que promoveram a sua queda da direção. "Aos sportinguistas as minhas desculpas por mesmo nesta hora não conseguir ser hipócrita e vos mentir. Vocês não contam para nada neste SCP que é de Viscondes.... Desculpem não ter tido mais força para os expurgar, mas é impossível, pois eles SÃO o SCP! O meu obrigado a vocês todos pelo carinho que me deram nestes 5 anos! Vocês mereciam muito mais e afinal querem-vos é daqui para fora. Vocês incomodam os Viscondes....". Ainda assim, Bruno de Carvalho deseja "do fundo do coração" tudo de bom para os adeptos e para o Sporting.